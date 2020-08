En octubre de 2019, Adrián López y Marte Cázarez lanzaron al mercado mundial “Desserto”, una piel vegana hecha a base de nopal cuya finalidad principal es la de reducir la huella ambiental en el proceso de producción, así como cumplir con todas las exigencias de la industria de la moda y la piel sintética. En una entrevista que realicé vía zoom a estos creadores mexicanos, Marte me contó que su innovación responde a una ausencia que Desserto vino a llenar.

“Lo que faltaba era una solución a la industria, entonces decidimos utilizar el nopal porque es una planta abundante que no solamente es el símbolo de nuestro país, sino que es sostenible, no necesita un sistema de riego, químicos ni pesticidas. Esa fue la idea, ofertar al mercado una alternativa sustentable, sin afectar la calidad”.

Entre risas de complicidad con Marte, Adrián recordó el momento en que llegó a sus vidas este proyecto, y sucedió como las grandes ideas ocurren: en la cotidianidad de la búsqueda. «Fue algo muy orgánico. Estábamos ese día tomándonos una cerveza después de del trabajo, frustrados por cómo se manejaban estas industrias, por los desperdicios y la huella ambiental que generan. Vinos que en realidad a unas empresas les importaba, a otras no y otras no conseguían estos materiales sostenibles y alternos porque siempre se enfrentaban a un problema en cantidad, calidad o precio. Entonces dijimos: “vamos a enfocarnos en desarrollar el nuestro y vamos a hacerlo bien”».

A lo anterior Marte le suma la versatilidad del nopal en el uso de muchas industrias, sin embargo, lo que los convenció por hacer piel de este cactus fue el uso de la proteína de la cactásea en el sector cosmético. “Si esta proteína es tan buena para hacer productos para la piel humana, ¿por qué no intentar utilizarla y crear su propia piel?”

De acuerdo con lo que me cuentan, la obtención de esta piel vegana es un proceso complejo y muy cuidado desde que se da génesis a la planta, la cual estimula la biodiversidad de la tierra donde se ha sembrado. El cultivo es un proceso orgánico y en cada paso se aseguran que en la obtención de la materia prima no se pierda de vista el factor sostenibilidad. Se pigmenta con material vegetal, los cuales también son medioambientalmente amigables y libres de tóxicos. “Buscamos que se preserve la naturaleza y la vida animal, por eso el material es altamente biodegradable, reciclable, muy limpio y sin peligro de que cuando lo desechen, contamine. Además, no hay ningún tipo de desperdicio con el nopal porque toda la materia prima sobrante se usa en diferentes industrias”.

La piel vegana creada por Adrián y Marte es también resultado de su experiencia internacional de vivir en Taiwán, donde aprendieron mucho sobre varias industrias, pero también atestiguaron la explotación animal y otras malas prácticas que, aún actualmente, algunas compañías siguen realizando.

“Por eso decidimos hacer una alternativa sin crueldad animal en su totalidad, pero que ofreciera la misma resistencia en el material y demás, para que ahora sí ya no haya pretexto en decir que no pueden dejar de utilizar un cuero animal”.

La aspiración y el objetivo de estos dos empresarios es colaborar tanto con marcas grandes como con pequeñas en los sector de la moda, calzado, tapicería y automotriz, entre otras, para así ir sustituyendo poco a poco el uso de la piel animal por alternativas como la suya, “seguimos la filosofía del comercio justo, todas importan y todas suman, no tenemos límite de consumo mínimo. Esta alternativa es para todos, para que se refleje un cambio a largo plazo”.

Adrián y Marte nos invitan a innovar, y como consumidores, a leer las etiquetas e informarnos de dónde vienen nuestras prendas, a tener la curiosidad por saber cómo se fabrican y a enorgullecernos de que con esta piel vegana nuestro país marca pauta en todo el mundo.

“Un material hecho de nopal es como si fuera la piel de México. Nos representa, está en todos lados, es un pedacito de nosotros”.

Desserto cuenta con la certificación de piel vegana de PETA, el Green Product Award 2020, el Sustainability Award 2020 recibido en la Montecarlo Fashion Week y obtuvo mención honorífica y el segundo lugar en los Louis Vuitton Moët Hennessy Innovation Award 2020.

