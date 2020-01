Recientemente, muchas personas me han hecho esta pregunta: ¿la B12 es sólo para veganos? Yo no soy médico ni nutrióloga ni estoy dentro de alguna área de la salud, yo la consumo porque soy vegana y por esto mismo me he informado mucho sobre el tema, así que expondré lo que sé al respecto para que cada quien decida lo que le va mejor.

¿Qué es la B12?

Deseo aclarar primero que la vitamina B12 no es lo mismo que el complejo B. Dicho esto les diré que esta primera, también llamada cobalamina, no la producen ni las plantas, ni los hongos ni los animales, sino microorganismos bacterianos en reacción con un tipo algas, por lo que todas las plantas de hoja verde la contienen siempre y cuando no se esterilicen o se laven de más, pero como todo lo desinfectamos, pues no queda mucho rastro de ella. Por otro lado, cuando un animal ingiere estos microorganismos generadores de B12, la guardan en una parte de su intestino, la acumulan o la excretan. Cabe mencionar que actualmente a los animales para consumo humano se les suplementa con B12.

Aún cuando de origen en los alimentos vegetales se encuentra en menor cantidad, existen muchos productos (veganos y omnívoros) fortificados con esta vitamina.

¿Quién la debe consumir?

Si eres vegana o vegano o tu dieta es plant-based DEBES suplementarte o consumir alimentos que la contienen, no es opcional. La B12 es necesaria para la formación adecuada de glóbulos rojos, la función neurológica, la síntesis de ADN y en general, el mantenimiento del sistema nervioso central. El hígado humano la reserva por seis meses, después de ello comienza a sufrir de deficiencia y pueden aparecer algunos síntomas, entre ellos están:

– Pérdida de energía e incapacidad de mantener los ojos abiertos.

– Sensación de hormigueo, entumecimiento, adormecimiento o piquetes de aguja.

– Pérdida de la memoria.

– Sentirse mareado, tambaleante o desubicado.

– Piel amarilla o con manchas.

– Lengua lisa o dolorida.

– Ansiedad, confusión, cambios de personalidad.

Además de recomendar su consumo para las personas que evitamos la ingesta de productos de origen animal, también se les sugiere a aquellas con problemas intestinales, quienes han tenido cirugía de estómago o los que padecen de una absorción alterada.

Cantidades recomendadas de B12

De acuerdo al National Institutes of Health de la Unión -americana, les comparto la siguiente tabla por edades y basada en cantidades de ingesta diaria.

Deseo insistir a quienes son veganxs o su dieta está basada en plantas, que la B12 para nosotros no es una elección, es una obligación. Recuerden también que las cantidades pueden variar dependiendo de las condiciones de salud de cada persona, lo más recomendable es si sienten algún síntoma de deficiencia acudan al médico y se hagan los chequeos necesarios. #GoVegan

