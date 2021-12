Seguramente con tu lengua has explorado muchas cosas: nuevos sabores, texturas, etc. Si hablamos de lenguas famosas (no de literatura, sino por su tamaño) vendrán a tu mente la de Gene Simmons, el cantante y bajista de Kiss o qué tal la de Steven Tayler, líder del grupo Aerosmith, ambas son lenguas que pasarán a la historia por su forma y las locuras que sus dueños hacen con ellas. Pero si nos sumergimos en el terreno sexual, la lengua juega un gran papel, con ella, descubres y degustas sitios de todo el cuerpo. ¿Sabes todo lo que puedes hacer con tu lengua?, ¿qué tanto la sabes usar?…Sigue leyendo y atrévete a provocar un sinfín de emociones con tu lengua.

Sin duda, la lengua es un órgano muy provocador, con ella y tus labios defines que tanto grado de excitación y erotismo le quieres imprimir a tus besos y caricias.

Seamos sinceros, cuando experimentamos nuestros primeros besos, siempre buscamos llegar al tan esperado “beso de lengüita”, en ocasiones no es lo que esperábamos, pero siempre logra despertar nuestros sentidos y que nuestro corazón lata rapidito y, como somos muy curiosos, deseamos explorar más y ver qué tanto podemos llegar a sentir, esas cosquillitas que indican que estamos excitados y comenzar los juegos del placer.

Tanto nuestras manos como nuestra lengua, juegan un papel sumamente importante en nuestros encuentros sexuales, ellas exploran y descubren sitios altamente placenteros de los cuerpos.

Los besos… ¡aaay los besos!, a todos nos gustan que nos besen. Algunos nos producen ternura, esos que nos dan en la frente o en la mejilla, pero hay otros que nos hacen explotar de placer y si nos besamos apasionadamente donde la lengua también participa, pueden ser el inicio de una larga y placentera sesión sexual.

Nuestra lengua puede ser la “culpable” de desatar muchas pasiones, por ejemplo, para las mujeres sentir que lamen sus pezones es sumamente excitante, si tu lengua explora el cuello y las orejas de tú pareja, también te hacen temblar, pero si tu lengua descubre el centro de nuestros cuerpos, arranca grandes suspiros, gemidos y gloriosos orgasmos.

Tanto para hombres como mujeres, sentir que la lengua de su pareja explora su clítoris o pene, es tremendamente placentero, es un momento que querrás seguir hasta llegar a ”las últimas consecuencias” de su encuentro. Usa tus manos también cuando realices esta actividad, te aseguro que su respiración será más agitada y se excitará al máximo.

Muchas personas aman lamer a su pareja, recorrer con su lengua todo su cuerpo. Al hacerlo, descubren su sabor, los cambios que va teniendo cuando se excita. Si eres quien pasa su lengua por las zonas que más deseas sentir, percibirás todas sus reacciones, desde que se pone su piel chinita, hasta que explota de placer. Y si eres quien lo recibe, la sensación de humedad es única e indescriptible.

Al usar tu lengua en tus sesiones bajo las sábanas, los olores se despiertan más, es imposible que lamas sin que lleguen a ti los aromas que despierta tu pareja. Éstos muchas veces nos llegan a enloquecer, nos hacen reconocer quién es nuestra pareja y la atracción que despierta en nosotros.

Cuando uses tu lengua y recorras el cuerpo de tu pareja y aún más cuando juegues con ella en su sexo, pídele que te observe, esto es sumamente cachondo, ver que tu pareja lo hace es una imagen de lo más excitante y sobre todo si llegas a esos puntos donde no podemos verla y sólo sientes lo que su lengua está haciendo…ufff tendrá resultados maravillosos.

Pero, ¡ojo! cuando decidas usar tu lengua, hay cosas que están permitidas y otras no, ¡checa las reglas en los juegos de la lengua!

Sí usa tu lengua para…

Cuando beses a tu pareja, saca tu lengua para explorar sus labios y sentir también su lengua, pero de manera muy erótica y sensual.

Lamer las yemas de los dedos de tu pareja de una manera muy sutil y seductora, es una rica manera de despertar su excitación.

Mantén tu lengua limpia y cepillada, cuando laves tus dientes no te olvides de ella.

Lo que no debes hacer con tu lengua…

No metas tu lengua donde no debes, recuerda que es un beso, no una exploración de garganta.

Tener tu lengua sucia, con residuos de comida.

Usa tu lengua para que tu pareja sienta esa sensación de humedad, no uses túusaliva para llenarla de baba, esto no será nada sensual.

En fin, usa tu lengua a tu favor en tus momentos de acción, puede ser tu mejor arma para desatar la pasión y el deseo. ¡Muévela y siéntela, jamás la dejes en el olvido!

¡Mucha suerte!