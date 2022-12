Un tema bastante comentado en los últimos tiempos. Antes se hablaba muchísimo de chicas jóvenes que eran punto de referencia para muchas gracias a su vida perfecta. Las tendencias de la naturalidad hacen que muchos se pregunten si las It Girl han muerto.

¿Qué es una It Girl?

Un buen ejemplo es el dado anteriormente. Es básicamente una chica joven con ropa cara, cuerpo perfecto, piel hermosa, cabello saludable y pare de contar. Es alguien que está en la boca de todos, todos la conocen y tienen la vida que muchas desean para sí. Un ejemplo claro de esta perspectiva sería el clan Kardashian.

Entonces, ¿realmente murieron a excepción de las Kardashian?

Más bien transmutaron. Ahora ya no lucen como Sharpay Evans o Kylye Jenner, al menos no en su mayoría. La globalización y el mundo del internet ha viralizado a tantas personas que, existe una It Girl para cada estilo. Ahora, estas son mucho más accesibles desde el punto de vista de seguir su ejemplo.

Una It Girl clara de esta época es Bella Hadid. A pesar de utilizar prendas o estilos llamativos y poco prácticos en algunos casos (tal como el Gorpcore) Bella Hadid tiende a utilizar muchas prendas en tendencia dentro del streetwear. Por ello resulta tan fácil recrearla, recrear sus looks, su cabello… casi todo.

Claro que la vida de Bella es solo suya, tiende a ser un ejemplo mucho más accesible para muchas que Kim o Khloe. Las It Girl no han muerto, solo han cambiado. (La foto principal es, de hecho, del Instagram de Bella).

¿Dónde quedan las influencers?

La accesibilidad no es sólo un tema de prendas sino de estilo de vida y es acá donde entran las influencers. Esta manera de relacionarse con las redes ha sido un boom tan grande que hoy en día casi cualquiera puede ser una It Girl. Claro que para ello debes tener mucha constancia, paciencia y trabajo duro.

Sea como sea, es indiscutible la cantidad de influencers con la misma categoría. Por nombrar a una muy antigua, antes del Tiktok o Instagram, Luanna Perez ya era una blogger de moda muy conocida.

Así que, ¿las It Girl han muerto? La respuesta es no, están entre nosotros y pueden ir desde Bella Hadid hasta tu compañera influencer en diversas redes sociales.