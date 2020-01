Twitter se ha llenado de frases como «muy tarde descubren a Laura Dern», «Ella todo lo hace bien», «¿Quién es su estilista porque es su peor enemigo?» Pero esta mujer no es ninguna desconocida. Justo el año antepasado ganó otro Golden Globe por la buenísima Big Little Lies (de las que ya les hablé en el texto de Reese, les dejo liga al final)… y no ha sido el único. El de 2020 fue el ¡quinto que recibe!

Una serie de HBO producida por Reese y compañía

Pero este año mucha gente la notó, gracias a su fantástico papel como la abogada que «las gana todas» de la (gran) película de Netflix «Historia de un matrimonio». Basta con ver este clip para entender mucha de la fascinación que han sentido por su personaje.

Y eso que aún no hemos visto «Mujercitas» con la que también está siendo nominada y ganadora de premios en todo el mundo.

Esta mujer de 52 años (1967) al parecer sí hace bien todo. Su papel en la serie de HBO (Big Little Lies) me cautivó por completo. Ese final de la primera temporada me hizo entenderla… eso me encantó de esta serie (de la primera temporada, al menos), que esas mujeres nos fueron mostrando facetas distintas de ellas mismas, la primera impresión -engañosa- y el fondo, más allá de la máscara -que todos juzgamos-. Quizá ahí la noté yo, pero no era la primera vez que la veía. Ella, a la que muchos nombran la «eterna actriz secundaria».

En el set desde niña

Es hija de una pareja de actores y creció entre escenarios. Así, hizo su debut en una película de nada más y nada menos que Martin Scorsese en 1974. En un cameo pequeñito, pero ¡era Martin!

Si comenzamos a hacer memoria vamos a recordar su rostro de películas como Parque Jurásico (¡a que ya la recordaste!). Ha participado en series de televisión y películas y solo hasta los últimos tiempos ha brillado (ejem, Reese) y parece no detenerse.

Como hija de actores, la niña creció entre una sociedad conservadora y liberal, en donde no pertenecía al 100 por ciento. Era altísima desde pequeña, de izquierda y radical, por lo que a los 10 años buscó un oasis para su «rareza»: el teatro.

Poco a poco empezó a escalar y fue hasta sus participaciones con el cineasta David Lynch (Terciopelo azul y Salvaje de Corazón) que empezó a destacar. Por su actuación en El precio de la ambición recibió su primera nominación a los famosísimos Premios Oscar.

Pero sigue estando entre la élite de «grandes actores que no se vuelven realmente famosos y taquilleros».

¿Por qué digo que Reese Witherspoon la ha hecho brillar? Pues Laura es solo 9 años mayor que la rubia e hizo el papel de su madre en Alma Salvaje (Wild), por la que fue nominada al Oscar y ganó muchos más. Y después la invitó a participar en Big Little Lies en donde siguió brillando.

Ahora, las redes sociales empiezan a notarla por la película que hizo Netflix (Historia de un matrimonio) que ha fascinado a tantísimos en todo el mundo.

¿Es muy tarde para descubrirla? ¡Claro que no! A sus 52 años está guapísima y más allá de eso, sigue dando papeles estupendos. Esta mujer KENA a penas está despegando, acuérdense que lo leyeron primero aquí. Ya verán.

