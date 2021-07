Lentes: protagonistas en el Festival de CANNES 2021

Los lentes más que un accesorio forman parte del estilo de vida de muchos famosos y dijeron ¡presente! en el Festival de Cannes, uno de los eventos más relevantes del mundo cinematográfico. Aunque en este momento no hablaremos de las películas ganadoras sino de las estrellas que impusieron su elegancia usando gafas de sol. ¿Qué tal les quedan?

Este festival, que se ha convertido en uno de los eventos fílmicos más llamativos del mundo, especialmente durante la ceremonia de apertura y el ascenso de la escalinata: la alfombra roja y sus veinticuatro escalones «marchas de gloria”, por donde caminan los actores, directores y celebridades, luciendo sus mejores looks para una gala sin igual.

Por tal razón, los actores de la alfombra roja apuestan todo a sus outfit y lucen las mejores prendas y accesorios, y las gafas de sol que se han convertido ese ese pieza clave para la elegancia y el glamour, tanto en hombre como en mujeres.

Lentes que se usaron en el festival de CANNES 2021

Jessica Chastain con lentes Valentino

Nacida y criada en Sacramento, California, es una actriz y productora estadounidense. Conocida por sus papeles en películas de temática feminista, ha sido galardonada con un Globo de Oro y nominada a dos premios de la Academia.

¿Qué tal le lucen estos lentes agatados a esta estrella?

Ester Expósito y sus lentes Prada

Nacida en Madrid en el año 2000, es una actriz y modelo española ampliamente conocida por su papel protagonista como Carla Rosón Caleruega en la serie dramática española Élite, emitida en Netflix. Tras el éxito de la serie, firmó para dos películas distribuidas por Netflix: ¨Cuando los ángeles duermen¨ y ¨Tu hijo¨, con un papel de protagonista en ambas. En diciembre de 2020 estrenó la película ¨Mamá o papá¨, bajo la dirección de Dani de la Orden, junto a Paco León y Miren Ibarguren.

Ester apostó por unos adorables Prada. ¡Qué elegancia!

Margherita Buy con unas Giorgio Armani

Margherita nacida en Roma es una de las actrices más apreciadas del cine europeo: ha ganado siete veces el premio David di Donatello y siete veces el Nastro d’argento. La película ¨Las hadas ignorantes¨, de Ferzan Özpetek, en la que interpreta a una viuda que descubre que su marido ha tenido una aventura con un hombre durante los últimos siete años, le valió la Cinta de Plata como mejor actriz principal. El mejor día de mi vida, de Cristina Comencini, le valió otra cinta de plata, esta vez como mejor actriz de reparto. ¨Caterina en la gran ciudad¨, de Paolo Virzì, le valió su tercer David y su tercera cinta de plata como mejor actriz de reparto. Por su trabajo en ¨Manuale d’amore¨, de Giovanni Veronesi, obtuvo su cuarto David di Donatello.

¡Una dama con lentes de Giorgio Armani!

Sean Penn

Nacido en California el 17 de agosto de1960, Sean Penn debutó en el cine en Taps (1981). Su mejor papel llegó en 1982, cuando interpretó a Jeff Spicoli en ¨Fast Times at Ridgemont High¨. Más tarde actuó en ¨Dead Man Walking¨ (1995) y ¨She’s So Lovely¨ (1997), y escribió, produjo y dirigió ¨The Crossing Guard¨ (1995), entre otros proyectos. Los actuaciones más recientes de Penn incluyen: ¨Up in the Villa¨, ¨The Weight of Water¨, ¨All the King’s Men¨, ¨I Am Sam¨, ¨Milk¨ y ¨Tree of Life¨. Ha ganado varios honores como actor y cineasta, incluyendo dos premios de la Academia al mejor actor.

Sean apostó por unos lentes clásicos, vanguardistas y discretos para lucir su estilo y si elegancia, «Ray-Ban Aviator». ¡ 20 puntos Sean!

Owen Wilson

Owen es un actor, comediante, productor y guionista estadounidense. En 1996 se asoció con Wes Anderson para realizar la película ¨Bottle Rocket¨, la primera de varias películas en las que trabajarían juntos, entre las que se encuentran ¨Rushmore¨, ¨The Life Aquatic¨ y ¨The Royal Tenenbaums¨.

Este galán ha protagonizado diversas comedias a lo largo de los años y también ha prestado su talento vocal para la voz de el Rayo McQueen, en Cars y Cars 2, además de otros proyectos de animación.

¡Qué bien le lucen estas gafas de sol Ray-Ban Aviator!

Wes Anderson

Anderson fue nominado al Oscar al mejor guion original en dichos filmes, así como al Oscar al mejor largometraje de animación por las películas en stop-motion Fantastic ¨Mr. Fox¨ y ¨La Isla de Perros¨. Con ¨El gran hotel Budapest¨, recibió sus primeras nominaciones al Oscar al Mejor Director y a la Mejor Película, y ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Musical o de Comedia y el Premio BAFTA al Mejor Guión Original. Y este año no es la excepción, brilló junto con su elenco al presentar su última película «The french dispatch».

Anderson, como siempre impecable y con sus lentes de sol Ray-Ban Aviator., trasmite elegancia y pulcritud.

Fuente: Luxottica Group S.p.A.