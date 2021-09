Conoce más sobre Toronto, su festival de cine y las maravillas que puedes vivir en esta ciudad.

Por Mariana Mijares

Fotos: Cortesía TIFF y Destination Toronto

Seguramente has escuchado sobre el Toronto International Film Festival (TIFF), que anualmente tiene lugar en septiembre y que suele ser una de las primeras ventanas para los filmes contendientes al Oscar.

En su primera edición, en 1976, 35 mil personas pudieron disfrutar de una programación de 127 cintas; este 2021 gracias a la edición híbrida del Festival (presencial y en línea), la plataforma de TIFF dio la bienvenida a cerca de 4 mil profesionales de la industria y prensa de todo el mundo.

TIFF es una organización cultural cuya misión es transformar la manera en que la gente ve el mundo a través del cine, y además de estar detrás del festival, son responsables del TIFF Bell Lightbox (un complejo de cines, espacios para exhibiciones y lugares para el aprendizaje y entretenimiento), además de distintas actividades que se realizan a lo largo del año.

Toronto: Share her Journey (comparte su viaje)

En 2017, el 11% de las 250 películas fueron dirigidas por mujeres; así inició el compromiso de TIFF por 5 años para aumentar la participación, las habilidades y las oportunidades para las mujeres, detrás y delante de la cámara.

Dentro del programa se tienen varias iniciativas de desarrollo de talento, como la serie de pláticas Betty-Ann Heggie, dedicada a iniciar conversaciones sobre la equidad de género en la industria y ofrecer desarrollo de habilidades para profesionales que impacten favorablemente a las mujeres en el cine; y el programa de escritores en residencia de Micki Moore, que apoya la narración de historias de mujeres en la pantalla. Ambos apoyan la misión de Share Her Journey de priorizar la paridad de género con un enfoque en mentoría para fortalecer la inclusión, la accesibilidad y la diversidad en el cine para mujeres cineastas.

Como parte de Share her Journey se tuvo la charla In Conversation With… Kristen Stewart, donde la famosa actriz habló sobre su interpretación de la princesa Diana en Spencer, un papel que seguramente le otorgará una nominación al Oscar.

Para saber más de la iniciativa Share her Journey, visita

https://www.tiff.net/shareherjourney/

Toronto celebra la diversidad

Hogar de más de 250 etnias, y con más de la mitad de su población nacida fuera de Canadá, Toronto tiene la reputación de ser la ciudad con mayor diversidad cultural del mundo.

A medida que las conversaciones sobre la inclusión y accesibilidad continúan evolucionando, el TIFF ha buscado de desarrollar nuevas formas de mirar y escuchar.

TODA UN ÁREA DE ENTRETENIMIENTO

El Entretainment District de Toronto, donde tiene lugar el Toronto International Film Festival (TIFF), incluye teatros y complejos como el Roy Thomson Hall y Princess of Wales Theatre, donde suelen realizarse las premieres más importantes del festival, y el resto del año se albergan increíbles espectáculos de música, conciertos, películas y teatro de Broadway.

Esta temporada (a partir de Diciembre) en el Royal Alexandra Theatre podrá verse Come from away; el increíble musical nominado a 7 Tonys y que muestra lo que ocurre en el pequeño pueblo de Gander cuando quedan varados ahí 38 vuelos con más de 7000 pasajeros, lo que activa la amabilidad y solidaridad de todos…

LUGARES ICÓNICOS EN LA CIUDAD

CN Tower

Luego de su aniversario 42, uno de los lugares más icónicos de Toronto renovó su observatorio para ofrecer nuevas perspectivas y las mejores vistas de la ciudad gracias a sus nuevas ventanas que abarcan dos pisos.

Aquí además puede vivirse la experiencia EdgeWalk, la caminata en círculo completo más alta del mundo, en la que con arnés y equipo de seguridad puedes experimentar la sensación de caminar ¡a 356 metros (116 pisos) de altura!

https://www.cntower.ca/intro.html

Acuario de Ripley de Canadá

Ubicado justo en la base de la CN Tower, este es el acuario techado más grande del país, contiene más de 16 mil especies y es hogar de impresionantes medusas, langostas gigantes, tiburones, rayas (puedes contratar una experiencia para nadar con ellas) y todo tipo de peces de colores.

https://www.ripleyaquariums.com/canada/

Museo ROM (Roya Ontario Musseum)

Este museo de arte, cultura e historia natural actualmente presenta la exhibición temporal Great Whales: Up Close and Personal (hasta marzo) sobre la historia de 9 ballenas azules que murieron trágicamente en el Golfo de San Lorenzo en 2014, y la oportunidad sin precedentes para la investigación y la conservación que esto presentó y Cloth that Changed the World: The Art and Fashion of Indian Chintz, sobre cómo los algodones de la India no solo cambiaron la historia de la humanidad, sino revolucionaron el arte, la moda y la ciencia en todos los lugares del mundo.

Casa Loma

Esta antigua mansión ahora transformada en museo, fue construida en 1914 por el multimillonario canadiense Henry Pellatt. Tiene alrededor de 100 cuartos, docenas de baños, espaciosos jardines y muebles y piezas refinadas que te darán una idea de una época de elegancia y esplendor.

El lugar ha sido locación de películas como X-Men, The Tuxedo, Scott Pilgrim vs. the World, Desendants y La Bella y la Bestia.

https://casaloma.ca/

Ofertas y descuentos en hoteles

Esta temporada, diferentes hoteles ofrecen promociones en sus tarifas de hospedaje para invitar a los visitantes a regresar, o conocer por primera vez, Toronto.

Aquí algunas opciones para hospedarte:

One King West

Un hotel boutique que tiene una ubicación ideal en el corazón del centro de la ciudad, en la esquina de las calles King y Yonge, muy cerca del distrito de entretenimiento, de atracciones, teatros y a pasos del famoso Toronto Eaton Centre, centro comercial que atrae a la mayor cantidad de visitantes de las atracciones turísticas de Toronto, uno de los más concurrido de América del Norte, y que tiene más de 300 tiendas y restaurantes.

Ya sea que visites Toronto unos días, o mejor, durante una estadía prolongada, One King West

ofrece suites equipadas que cuentan con cocina y utensilios, además de increíbles vistas de la ciudad y el lago Ontario.

Te recomendamos no perderte el pan dulce y el café de su nueva propuesta gastronómica: Daily Ritual Café, que apoya a proveedores locales.

https://www.onekingwest.com/

Holiday Inn Express Toronto Downtown

Como una muy buena opción de precio, este hotel se ubica a cuadras del parque St. James y del parque Moss, donde podrás disfrutar el característico color de los árboles en otoño. También cerca encontrarás el St. Lawrence Market (nombrado por National Geographic como el mejor mercado de comida del mundo).

El hotel, que forma parte del grupo IHG y en el que tu estadía te sumará puntos IHG Rewards, cuenta con desayuno gratuito (para comer ahí o Grab ‘n’ Go), gimnasio y lavandería. Dentro de las habitaciones encontrarás cómodas almohadas, un edredón de felpa, y un lugar tranquilo donde descansar.

111 Lombard St, Toronto, ON M5C 2T9, Canada

https://www.ihg.com/hotels/us/en/reservation

Encuentra más información del festival y de Toronto en:

https://www.tiff.net/

https://www.destinationtoronto.com/