Me he echado un clavado en las rebajas en varios sitios web y he encontrado cosas útiles que valen mucho la pena, ¿estás lista para irte de compras conmigo para aprovechar estas rebajas?

En Amazon:

¿Les he contado que de las mejores compras que he hecho en mi vida han sido unas pilas recargables con cargador? Pues nada, eso.

Aquí hay que estar cazando ofertas, porque la última les juro que yo la vi más barata. Les dejo la primera opción que es de Steren y pero solo incluyen baterías AA, eso sí, el precio es de $279, nada mal.

Yo lo complementaría con este paquete de AAA así ya tienes todo completo, está en $99 pesos. En total te sale en $378 pesos por los dos productos, así ya tienes todas las baterías que podrías utilizar.

Encontré esta marca me pareció interesante, ya que tiene baterías de distintos tamaños y, créeme, es algo que vas a usar. Les aconsejo que estén pendientes porque en precio regular están en $499 pero las he encontrado a $339 pesos.

En Sanborns:

¿Sabías que en lugares como este y Liverpool tienen un área de farmacia donde puedes encontrar descuentos en productos beauty? Ah, pues hay que aprovechar. Sabemos que el filtro solar no debe de faltar en nuestro día a día, así que esta oferta de Bioderma (muy buena marca) me pareció fantástica. Queda en $381 pesos.

En Sears:

Aquí también hay ofertas en la sección de belleza y uno de mis ácidos hialurónicos favoritos es este de La Roche Posay. Con el descuento queda en $799 pesos. No es taaan barato, pero comparando en otros sitios, está a buen precio.

En Liverpool

Una buena almohada es un básico que damos por hecho, así que te dejo esta que está en descuento, es de Sealy y ronda entre los $440 y $550 pesos.

Gaia

Y si estabas esperando cambiar las sillas de tu comedor, ¡ve este ofertón! Te lo digo en serio, sillas como esta, Réplicas Eames, no se encuentran a $379 pesos.

Celulares:

Aquí les dejo interesantes descuentos porque seguramente estabas esperando la temporada de descuentos para adquirir un celular. Estos que les presento son gama media (es el que yo uso) y puedo decir que salen buenos.

Xiaomi

Yo en lo personal, estoy contenta con mi Redmi Note… 7. Sí, pueden hacer cuentas de hace cuánto lo compré y aún funciona muy bien. Sé que el actual es el 11 pro, pero encontré esta oferta del Redmi Note 9 que luce interesante: $3,999 pesos. Revisen las especificaciones para ver si les convence.

Motorola

Este no lo conozco y hace añísimos no tengo un Moto, pero recuerdo que daban muy buena batalla. En cuanto relación precio-calidad, suena MUY bien. Es el Moto G42 en verde (cuestan diferente dependiendo del color, no sé por qué), está en $3,799 pesos en Walmart. Este me pareció muy bueno, ya que tiene una memoria muy amplia (mayor que la de arriba).

¿Qué cosas compras tú cuando hay promociones? Cuéntanos en los comentarios y comparte si encuentras una gran oferta.

Foto de cottonbro studio: https://www.pexels.com/es-es/foto/iphone-internet-sin-rostro-monitor-5076516/