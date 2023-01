Si bien todavía no empieza del todo el año en cuanto tendencias e irá cambiando la percepción, hoy quiero platicarte de las piezas clave 2023 que puedes adquirir durante las rebajas para tener un armario a prueba de fallas.

Falda larga de mezclilla

Recta y larga, divina, tengo que decir. Esta se verá en muchos lados y para todas las temporadas. Esta de Mango está en $999 pesos y con esa apertura al frente nos da para jugar mucho y lucir mallas, zapatos cool y lo que sea.

Tenis no tan chunkie

Es cierto que aún se verán tanto los blancos sencillos y casuales como los ugly sneakers, ahora los que tienen negro serán los must-have para un outfit casual, streetwear o de oficina. Estos son los SLIPSTREAM y están a partir del 5 de enero en www.puma.com.mx, todas las PUMA Stores, Innvictus, Stax, Taf, Dpstreet y Liverpool, los precios van desde $699.00 hasta $2,299 pesos.

El blazer dress

Ya sea en chaleco o con mangas, esta es una de las piezas clave que seguirán reinando por todos lados, así que aprovechemos si encontramos uno como este para la temporada más cálida, ¡de una vez! Este modelo es de Stradivarius y está en $999 pesos.

Vestido lencero o slip dress

Muy a mi pesar, siguen en tendencia. Y sí, siento que no me favorecen porque se marca cualquier cosa, ja, pero ahí tú verás. Seguirás viéndolos por todos lados. Este me parece muy hermoso, de Shein y cuesta solo $359 pesos, además de que el color es fantástico, pero hay para elegir.

Prendas con muchos bolsillos

Si de piezas clave se trata, el estilo militar se impone y así las súper prácticas chamarras como esta de Levi’s… que encontré en Amazon, ja. Me gustó más que las de la tienda online de la marca. Cuesta $2,071 pesos.

Y para que no digan que no se les advirtió, ¡aquí los tips de Diva Lomas para aprovechar las ofertas al 100!

Foto principal: The Daily Mail en Pinterest