Hay mujeres que no nos atrevemos a usar gorras. Ciertamente, hay looks que no se prestan para este accesorio pero un outfit del fin de semana es el ideal para usarlo y sin miedos. Mira estos 5 looks con gorras aesthetic para tu fin.

Looks con gorras aesthetic: relajada al 100

1- De negro: súper casual

Una gorra negra combinada con chamarra de jean y atuendo negro es un look muy favorecedor para un fin de semana. Excelente para pasear en un parque y sentirte cómoda y regia.

2- A todo color

Podemos notar un look con contrastes de colores vibrantes y la gorra forma un papel fundamental en este outfit. ¡Atrévete a jugar con el color, sin miedos!

3- Rojo pasión

Una gorra roja puede resaltar tu outfit sobrio. Si quieres ese destello de color, sin jugar mucho con tonalidades fuertes, esta opción es válida. Aplica también con colores vibrantes, tales como: verde, naranja, fucsia y amarillo.

4- De look verde, que te quiero verde

Miremos este outfit. Nos trasmite una comodidad inexplicable. Y es precisamente ese sentir que merecemos todas un fin de semana.

5- Amantes del rosa

Usemos una gorra rosa bebé para crear un look muy suave, light y tierno. Perfecto para personas que quieran transmitir tranquilidad y dulzura a simple vista.

6- De beige

Como sabemos, este color es uno de los tonos que actualmente están arrasando. Pero no solo en zapatos o bolsas, se puede decir que en gorras también. Como notamos en la imagen, crea un look ligero y presentable al mismo tiempo. ¡Versatilidad y comodidad en una gorra!