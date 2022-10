Amamos a la modelo rebelde del high fashion porque su estilo nos ha mostrado que se puede ser chica mala, pero urbana, pero glamorosa, contestataria y divertida al mismo tiempo. Te mostramos 10 looks de otoño inspirados en Cara Delavingne.

Admiramos la versatilidad y despreocupación de los looks de Cara Delevingne que bien puede ponerse tenis, pants, un bolso de diseñador y un gorrito tipo beanie y luego aparecer en un vestido de coctel con aberturas ceñido al cuerpo sobre enormes plataformas plateadas, al otro día, se pone un traje sastre a rayas y estiletos y al otro, una biker con estoperoles sobre una playera grunge y luego vuelve a maxi dress de Dior con todo y chal.

Top 10 Looks de Cara Delevingne a copiar este otoño 2022

Te mostramos una selección de los 10 mejores looks de Cara Delevingne antojando el otoño, que por sus tonalidades, botas XXL y medio abrigados ponemos en la mesa como propuesta para la temporada que ya está en puerta.

Met Gala 2013, Burberry dailymail.co.uk reddit.com cutypaste.com justjared.com Pimmie Styles cutypaste.com stylefeelfree.com Leissa Bonifacio Pinterest

Casi siempre toma una base de prendas negras. Su peinado varía de largos, lacios y ondas soft, sus icónicas trenzas punk y cortes pixie, aunque siempre se mantiene en la paleta del rubio, mismo que oscila entre la gama del dorado y el reciente cuasi blanco-plata.

Tan «grande» es, que ha sido la -honor a su nombre- cara de Versace, Karl Lagerfeld Chanel, Burberry, Christian Dior y no por eso deja a un lado las campañas de ropa street style como Puma y sabemos de sus icónicas pasarelas como ángel de Victoria´s Secret. No podemos dejar de mencionar que siempre obtiene enorme visibilidad con sus looks presentados en la Met Gala de NY. Y que por si fuera poco, es promotora de los estándares de belleza fuera del molde, alternativos y singulares.

Tan versátil que de colores no paramos, aquí un momento fucsia de Cara que dijimos wow!