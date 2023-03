No es mentira que los looks de los Óscares nos dan mucho de qué hablar por varios días. Muchas personas esperamos la alfombra roja para inspirarnos y, por qué no aceptarlo, sacar las navajas y andar recortando todo: que si esto cool, que si esto feo…

Así que hoy vamos a hablar de esto, ¡lo que vimos en los looks de los Óscares!

Brillo, espejos, metálico: looks de los Óscares más top

¿Se fijaron? Esta fue una tendencia súper marcada entre las que más destacaron. Las tonalidades neutras sobresalieron y los acabados metálicos resaltan…

La que vi brillando de la cabeza a los pies (literal y metafóricamente) es Eva Longoria, para mí, una de mis favoritas si no es que la que más me gustó.

El vestido que trae Danai Gurira es de Jason Wu y también se veía divina, muy a lo Hollywood de los sesenta.

Michelle Williams (una de mis actrices favoritas) fue con un vestido en esta tendencia de blanco con plateado, pero lo que vuelve es su pixie rubísimo y labios rojos, ¡que le queda increíble!

Ella es discreta y este vestido lo dice todo.

Michelle Yeo, la ganadora del Óscar y que hace historia al convertirse en la primer mujer asiática (y la segunda no blanca) en llevarse el galardón, también en color neutro de Dior y uno de los más vistos en la noche. Lucía como una reina.

Aquí un look polémico: Gaga antes de correr a desmaquillarse y ponerse «en fachas», como todos los memes lo dicen. Su vestido Versace está lindo, pero, ¿10 de 10? No. En este «estar lista para cambiarse», traía un maquillaje y peinados que no la hacían destacar. O no sé, ¿qué piensan ustedes?

Uno que sí me gustó mucho, se veía sobria y reina, Cate Blanchett en Louis Vuitton, con una blusa de terciopelo y falda de satín que brillan de otra forma a los looks que ya vimos. El peinado era increíble.

Ahora veamos este vestido de Louis Vuitton que eligió Ana de Armas, con un guiño a la flamenca que vive en su sangre (porque es cubano española). En lo personal creo que no le queda tan bien ese color o quizá sea el peinado que no le hace justicia. Ana es no hermosa, ¡es lo que le sigue!, pero la podría imaginar en un rojo fuego… uf.

Uno de los looks de los Óscares que causó mucha controversia fue el de Florence Pugh de Valentino porque parecía que se había echado el edredón encima. Creo que lo raro es que se esforzaba en que se notara el short que lleva abajo, porque cuando lo dejaba caer solito, no parecía tan ¿cortinesco?

Vamos también por otro de mis favoritos, pero completita: el maquillaje, peinado, accesorios, vestido, ¡todo! Emily Blunt en Valentino se ve ¡hermosa!

Como cada vez que sale, Rihanna causó sensación. Sin disco, este año ha tenido dos apariciones que nos han dejado con la boca abierta, ¡y estamos a penas en marzo! El vestido es de Alaïa y se ve comodísima en él, brillando como siempre.

Aquí otra mujer que brilla taaaanto y que me pareció la perfección total, fue la ganadora del Premio Nobel de la paz: Malala Yousafzai. Yo pensé que presentaría algún premio o algo, pero no, estuvo ahí como productora ejecutiva de uno de los cortometrajes nominados: Strangers at the gate.

También vimos a una súper colorida y, para muchas personas muy cubierta, Cara Delevingne en un bellísimo Elie Saab, uno de mis diseñadores favs. Muchos dijeron que la peor de la noche pero para mí, se ve increíble.

Estos fueron solo algunos de los looks de Óscares que más nos gustaron, ¿cuáles fueron tus favoritos?