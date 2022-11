Lady Di es la princesa rebelde como muchos han decidido apodarle y ahora que todo mundo está viendo la más reciente temporada de The Crown, ¡qué mejor que revivir este amor! Puede que sólo haya estado adelantada para su época y muchos de sus looks así lo demuestran. Es un ícono de la moda y sus outfits pueden ser replicado aún en nuestros días, muestra del increíble estilo que ella poseía. Veamos algunos de los looks icónicos de Lady Di.

El vestido de la venganza

¿Existe algo más satírico e icónico que el vestido negro de Lady Di? Tras la entrevista del príncipe Carlos, donde dio a conocer su infidelidad, nuestra querida protagonista decide aparecer por la luz pública con este vestidazo. No sólo el color negro es significativo, sino el largo, los hombros al descubierto y el pronunciado escote también lo fueron.

Power Dressing

Muy adelantada a su época, la vimos en diversas ocasiones luciendo trajes masculinos a la medida. Por lo general lo combinaba con la corbata o pajarita en color rojo y para el toque final de feminidad, un par de tacones. Ladi Di fue y sigue siendo una inspiración en lo que respecta a romper códigos arcaicos de vestimenta.

Un look con sudadera

Y si hablamos de icónico, ¿qué tal su estilo para el Street style? Amaba la combinación de sudaderas con biker shorts y zapatillas. Es un look básico para la época de los 90 y tenemos acá, a la mejor referencia de todas.

Abrigo rojo

No es un look en específico sino más bien un sello en Diana. Los abrigos rojos eran sus confidentes e imprescindibles para muchos de sus despampanantes looks. Recientemente Kate Middletown utilizó uno en homenaje a nuestra querida Lady.

En lencería para la MET

Probablemente una de las apuestas más arriesgadas y acertadas de la princesa es su vestido lencero para la MET gala. Además de hacer historia siendo la primera princesa en asistir al evento, se convirtió en uno de los looks más memorables de la princesa. Asistió a la gala utilizando el collar que le regaló la Reina Isabel II: de perlas y zafiros a juego con unos pendientes.

¿Recrearías alguno de los looks icónicos de Lady Di?