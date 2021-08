Guía básica para vestir al estilo de Lady Di

Para nadie es un secreto que la realeza siempre ha estado en boga cuando de moda se trata. Kate Middleton, Letizia Ortiz y por supuesto, Lady Di.

La princesa Diana se caracterizó –entre muchas otras razones- por estar impecable en cada una de sus apariciones, siempre distinguida con estilismos sencillos y elegantes que derrochaban glamour aún después de apartarse de la corona.

Lady Di: eterno ícono de la moda

Sus looks, prendas y combinaciones siguen siendo tendencia, visibles en el Street style de cualquier ciudad, checa estas ideas:

Colores en tono pastel + jumpsuit: esta combinación de colores con una de las prendas más usada en los últimos tiempos es perfecta y está muy de moda este verano.

Pantalones “wide-leg” o de tiro alto: una prenda versátil que viste de maravilla y moldea tu cuerpo.

Chalecos: con falta, pantalón o combinado con una camisa oversized, esta prenda la encuentras en todos los estilos y puede ser tu aliada para lograr un look de 10.

Cuadros “vichy” y monocromático: este estampado es un clásico, lo puedes encontrar en trajes de baño, pantalones o vestidos, además elige tu color favorito, juega un poco con la colorimetría y ya tienes un look triunfal.

Look athleisure: si creías que este look lo habían inventado los Millennial, pues ya ves que no. Combinar el glamour con prendas cómodas fue cosa de Lady Di.

Actitud, confianza y seguridad: la clave para el éxito en todos los sentidos, hasta a la hora de vestir.