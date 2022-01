Año nuevo, looks nuevos… y, claro, todas quisiéramos un guardarropa increíble cada año, por arte de magia. Como es probable que eso no suceda, aquí te dejo ideas de looks para cada día de la semana con cosas que probablemente tienes en tu clóset. ¡Lleva tus prendas al 2022!

Looks para cada día

Lunes

Estamos un poco inflamadas después de tanta comilona y recalentado, así que aquí te va una idea: utiliza un suéter oversized como vestido. Puedes ponerte mallas abajo, un abrigo o saco encima y una bufanda enorme.

Martes

El protagonista será tu abrigo negro… ajá, ese que tienes desde hace 5 años o más. La cosa es combinarlo con jeans y prendas grandes, o bien, ¿qué tal con una sudadera con hoodie y leggings? Es altamente probable que tengas todo.

Miércoles

Maxi falda a todo lo que da. Puede ser ligera y primaveral o más pesada. En el caso uno lleva unas mallas calientitas debajo y listo.

Mira qué bien se ve con un suéter abierto y… ¡un cuello tejido, muy pachón!

Si te late solo usar un suéter amplio, está increíble también, aunque puedes darle el toque diferenciador con un cinturón.

Jueves

¡Desempolva los skinny jeans! No, no se han ido del todo, pero ahora se usan de esta manera: compensando con prendas más sueltas en la parte de arriba.

Si vives en zonas en donde hay que vestirse como cebolla (con muchas capas), elige la clásica blusa blanca y encima un abrigo largo que puedes dejar por ahí en cualquier momento.

Viernes

Pantalones anchos, ¡siguen en tendencia! Si te gusta más lo elegante, puedes llevarlo con prendas y zapatos más formales y lucir fabulosa.

Si eres más casual, con tenis y un suéter estarás top.

Sábado

¡Domingo pachón pero no informal! ¿Tienes un fake fur coat o abrigo/saco de peluche? ¡Es momento de darle uso!

Este de corazones anda por Shein, por ejemplo, y vean qué diversión. Lo interesante es combinar muchas prendas, ¡lo hace aún más divertido!

Domingo

¡De blazer! Otro que nos ha acompañado durante ya años es el blazer y si tienes uno oversized seguro será tu favorito. Si no, ve a casa de tu papá o al clóset de tu pareja y pídele uno. Combínalo con tus jeans favoritos o una falda y estarás armadísima. Para el look casual: tenis, obvi.