Lip gloss, lip balm, lip oil y no paramos de contar. Estamos acostumbradas a nombrar todo aquello como “brillitos” para labios, cuando realmente se tratan de productos completamente distintos. Aunque se tiende a categorizar a todos bajo un mismo nombre, varían entre la utilidad, consistencia y los ingredientes utilizados en su fabricación. Si no sabes cómo diferenciar uno del otro no te preocupes, que para mí también todo eso es desconocido, así que ahora me acompañarás a resolver el enigma.

Lip Gloss

Entre los “brillitos” para labios, este es el más conocido de todos. El lip gloss es el brillo en su estado más puro y puede ser transparente o con pigmentos más o menos fuertes. Estos suelen ser muy pegajosos, pero todo depende de los ingredientes y de la marca. Actualmente existen lip gloss que incluso aportan mucho volumen y no dejan un acabado pegostioso como muchas temen.

Lip Laquer

Podríamos describirlo como un labial líquido, con un acabado brillante plástico sin verse raro. Es un lip perfecto para causar impacto. Este no tiene ningún beneficio para nuestros labios además de los ingredientes naturales que podrían llevar. El lip laquer, llamado así por el acabado tipo laquer es mera decoración.

Lip Oil

Este debe ser de los menos conocidos a través del tiempo, pero que ha tenido una gran receptividad desde su reciente creación. El lip oil combina un gloss y butter y por ello es tan codiciado. Humecta tus labios a la vez que le da un acabado brillante, nuevamente con o sin pigmento. Los colores de este son tan intensos o incluso más que el de un lip gloss.

Lip Butter

Es un labial líquido a base de mantequilla, que puede ser de karité combinado con otros ingredientes. Humecta tu piel y retiene el agua de los labios para evitar una resequedad. Al igual que los laquer tienen un fin más estético que beneficioso, este solo evita que tus labios luzcan resecos, pero no los regenera ni repara.

Lip Balm

Están los bálsamos comerciales y los farmacéuticos. En el primer grupo encuentras productos para prevenir labios resecos o agrietados y en el segundo para repararlos. Aunque la mayoría tienen un acabado matte y una consistencia de cera, a veces son un poco brillantes por lo que suelen terminar en la categoría “brillitos” para labios.

Ahora ya sabes la diferencia entre todos y de seguro leerás la etiqueta original a la hora de comprar alguno de ellos.