Para muchas personas traspasar la barrera de los 30 años representa el inminente paso del tiempo, pero esto no es necesariamente malo.

A los 30 sabes mejor quién eres y tienes una idea más clara de lo que quieres en la vida, te has equivocado y aprendido de ello, ya no le tienes miedo a ser diferente, eres quien quieres ser y no lo que los demás están esperando. Los maravillosos 30 te dejan ver que lo más importante es el autoconocimiento.