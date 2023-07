Definitivamente desde la llegada de Pinterest y luego, Instagram y Tiktok, nuestras referencias de bellezas no son las mismas. Pero eso es solo la punta del Iceberg, en realidad cada producto cultural que consumimos nos muestra opciones, no solo el k-drama que nos tiene picadas o la novela turca que tu madre no se pierde pasando por las Kardashian; sin duda, ya el mundo del maquillaje no es el mismo que cuando solo teníamos la opción de las revistas para inspirarnos.

También el mundo del maquillaje ha dejado de ser exclusivamente femenino para expandirse a la diversidad de géneros y gustos. Cada vez hay más hombres con uñas pintadas, usando, al menos, polvo traslúcido y algo en las cejas, sin importar sus preferencias o identidades.

Así que sí, las marcas tienen un reto: estar ahí para todas, todos y todes. ¿Para ti cuáles serían esos retos?

Tuvimos oportunidad de platicar con Charles Waters, Presidente Internacional de Revlon, y abordamos este tema. Y sí, seguramente estarás de acuerdo con él.

¿Unificación en tendencias de belleza o es un mundo diferenciado por zonas?

«Las consumidoras y los consumidores hoy en día abogan mucho más por la singularidad, tienen a su alcance muchísima más información que antes», nos comenta Charles que habla español como el mitad nativo que es (su “otra mitad” es inglesa).

«La consumidora mexicana no sólo ve lo que ve en la calle o en una revista o en televisión, ve lo que hace una coreana, una china o una estadounidense o una sudafricana y decide bajo su prisma, bajo su forma de entender la belleza, qué es lo que le gusta y posiblemente pueda ser diferente a otra mexicana que viva en su misma colonia y que decida que para ella la belleza es otra cosa.

Hay mucha más singularidad, mucho más auto expresión y libertad en la belleza y las consumidoras deciden por sí mismas qué es la moda y la tendencia, de ahí que se convierta en un reto para nosotros como compañía: el ser capaces de escuchar a esa diversidad de opiniones y tendencias y traducir esas opiniones en cómo podemos nosotros aportar a la moda, a la tendencia y eso se convierte en un reto mucho mayor de lo que había antes.

¿Qué queremos en un producto de belleza?

Pero no es solo en cuanto las tendencias estéticas, también en cuanto a los productos que NECESITAMOS. Así, con mayúsculas. Las coreanas vinieron a subir estándar: ya queríamos cushion, ya queríamos filtro en todo… ¡lo queremos todo!, ¿o no es así?

«Nos damos cuenta de que por ejemplo, las consumidoras buscan un producto que no sólo cumpla un beneficio primario, es decir: yo compro un producto de maquillaje y no solo quiero que me maquille, también quiero que me trate, que me nutra la piel, que me haga un beneficio secundario y de ahí que estemos lanzando productos multibeneficios, con diferentes usos para responder a esas tendencias», comenta Charles.

Como marca, ante tanta competencia, ¿cómo diferenciarse?

«Nosotros llevamos casi 100 años en el mercado, en México 76 años, yendo de la mano de muchas generaciones de mujeres en este país. Tenemos un plan de futuro con innovación y comunicación y publicidad, no se trata de buenos productos hay que expander esto.

«México es un mercado importantísimo, el noveno a nivel global, el 2º en América Latina. Aquí tenemos un centro de investigación, una planta de producción, etc. Y sin duda, tenemos gran historia con el país. Fuimos la primera marca de traer un labial indeleble. Colorstay fue una gran innovación en los 40. Frida Kahlo usaba nuestro lápiz de ceja también en los 40. Desde entonces hasta hoy hemos estado acompañando generación tras generación y a los caballeros, hoy en día.

«Además, el vínculo que tiene con Estados Unidos, ya que nosotros ahí tenemos una presencia muy iportante y es nuestro país principal. Y dentro de ese país, tenemos una fuerza muy importante dentro de la comunidad latina que de alguna manera comunica muy bien con el mundo de México y al final, lo bien que hagamos en México nos ayudará en Estados Unidos y viceversa.»

En particular recuerdo que mi primera -o una de las primeras- base de maquillaje que usé fue justo, la Colorstay y tengo hasta el tono guardado en mi celular, por si se necesita». Ese es mi primer recuerdo de Revlon y uno de mis primeros de maquillaje, junto con la mascara de pestañas Zan Zusi, que no sé si aún exista como antes: en un fraquito chaparrito y transparente. Ah, y el famosísimo Angel Face que nos hacía parecer pambasos de tanto que usábamos. ¿Los labios? No recuerdo qué marca usaba, pero mi adolescencia estuvo marcada por estos productos.

Ahora hay tantas opciones que le pregunto a Charles:

¿Qué tres productos de Revlon sí o sí deberíamos todas y todes de tener en casita?

«Como compañía innovadora y que siempre busca la tendencia, diría que probaran un labial mate de larga dura duración como el que acabamos de lanzar: Colorstay Suede Ink. Que probaran Illuminance, nuestra base de maquillaje que combina el skincare y el maquilaje, y aporta esa tendencia que comenzó por Asia y ha crecido por todo el mundo de asegurarnos que el make-up sea a la vez tratante.

«Un producto profesional, como Uniq One, que también es multiusos y es un líder absoluto en todos los mercados. Es una mascarilla hidratante.»

Así que podemos ver, esta marca no va a desaparecer pronto -seguro en algún Tiktok vieron algo de que podría desaparecer. Esta marca sigue lanzando productos y les puedo comentar que Colorstay sigue siendo de mis bases favoritas, ahora mismo estoy usando la nueva.

Total, ¿tú tienes historia con alguna marca? Cuéntanos en redes sociales, estamos como @kenarevista.

