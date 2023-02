Ni siempre, ni nunca: abrazando la soltería porque todo es impermanente.

La soltería es esta forma de vida en la que no estamos en pareja con alguien y que a veces nos lleva a sentir el significado de la palabra soledad: «circunstancia de estar solo (a) o sin compañía alguna», pero se nos olvida que siempre estamos con nosotros mismos.

Recién tuve la oportunidad de entrevistar a Alex Toledo (por cierto una gran persona), comunicador, terapeuta enfocado en relaciones interpersonales y autor de «Ni siempre, ni nunca (Ni tú ni yo)» para personas que lidian con la soledad sin importar su estado civil y de otros títulos.

Y es que de verdad, sin importar si todas las personas queremos o no una pareja, o si deseamos encontrarla o si añoramos a la que perdimos en algún momento; el discurso social nos ha hecho creer que solo en pareja se alcanza la felicidad, y que la soltería está bien si es temporal, pero que, de alguna manera, solo es una ventana de tiempo y a veces contra el tiempo; para encontrar pareja y tener por fin a nuestra «media naranja».

Alex observó esta necesidad creada y aprendida que lleva a muchas personas a sentirse incompletas, infelices o inseguras cuando están solteras. Por eso se dio a la tarea de escribir este libro a manera de diario y de un personaje que narra el camino de quedar soltero y todas las emociones y experiencias que atraviesa a raíz de su soltería, lo cual resulta, como él mismo lo describe en: «una carta de amor a la soltería y a todas las personas que están aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. Porque en soledad también hay felicidad y experiencias que valen la pena contar: encuentros fugaces que, aunque destinados a no ser, significan algo y nos ayudan a entender que al final, la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Y si comprendemos eso, podemos confiar en que siempre habrá nuevos encuentros, historias, y sí…, quizá nuevos amores.«

Y es que por todos escuchamos del amor propio, ya nos dicen por aquí y por allá que nosotros somos el mejor amor de nuestra vida y que para querer a alguien más, tenemos que querernos primero a nosotros mismos, pero, como siempre, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Y justo para poner en práctica el querernos mucho, el sentirnos completos y el amar la soltería, incluso las que Alex denomina como «pequeñas solterías» cuando estamos con alguien, este libro es una joya.

Al estar escrito en primera persona hay una fácil identificación con la emociones y es como entrar a la intimidad de alguien y nos lleva página por página a confirmar aquello que dicen y dicen bien: «todo llega, pero también todo se acaba». Mi abuela decía que a lo bueno se acostumbra uno de volada, y que, cuando no es tan bueno te acabas acostumbrando a todo, menos a no comer. La cosa es que estar soltero es una de esas situaciones que no para todos son «tan buenas» y más que acostumbrarse, muchas personas se resignan, pero NO hay un goce genuino detrás, sino una mera aceptación.

Dentro de lo que más me gustó (y sin spoilers) es comprender que todos hemos sido parte de la historia de alguien y que, así como tal vez otro alguien se pregunta sobre nosotros el famoso «¿qué hubiera pasado?», nosotros también tenemos esos otros «alguien» que son parte de nuestra historia. Él mismo dedica su libro a «todas las personas que están aprendiendo a disfrutar de su propia compañía y a aceptar que esos encuentros que fueron nada, pero significaron algo».

En el libro además encontrarás un código QR para disfrutar del soundtrack o playlist para disfrutar su lectura y al final una hojas en blanco para que tú también escribas tu historia.

Tal vez casi nadie entra a una relación con la idea de que va a salir mal, tal vez muchos apuestan a estar con alguien por mucho tiempo, pero la vida real nos confirma que no hay garantía, que estar con alguien no significa ser feliz y que estar solo tampoco es sinónimo de infelicidad. Son etapas que forman parte de la experiencia humana y que, todos pasamos por ahí, por más o menos tiempo, en algún momento de nuestra vida estamos solos (sin pareja) y en otros, con pareja, pero siempre con nosotros mismos. Por ello es tan importante crear esta relación bonita con nosotros, aprender a tener una vida independiente, tener la sabiduría de no poner nuestra felicidad en manos de nadie, y tampoco a crearnos expectativas irreales de lo que esperamos de los demás. Y esto aplica para TODOS, por eso, no tienes que estar soltero para leerlo, a mí me hizo sentido hasta para evitar esa famosa etapa de «el nido vacío», cuando los hijos crecen y se van y te quedas solo, si acaso no construiste esa vida tuya.

«Ni siempre ni nunca (ni tú ni yo)», escrito por Alex Toledo y publicado por Black Birds (libros irresistibles), de Alfaguara, Penguin Libros; ya está disponible en todas las librerías y también en ebook y audio libro narrado por el propio Alex Toledo a quien pueden seguir en todas sus redes como @alejillotol

Si quieren ver la entrevista completa pueden ir a mi feed en Instagram @karlamamadecuatro y disfrutar de increíble charla con Alex Toledo que fue una verdadera gozada.

En mi nunca humilde opinión no tiene desperdicio y es un gran regalo.

Karla Lara