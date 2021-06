Seguramente eres de las que no se ha perdido uno solo de los capítulos de Luis Miguel, la serie que pasa por Netflix. ¿Ya estás viendo la segunda temporada? ¿A poco no está genial? ¿Y qué tal el look de Maca Beso, como se conoce a la actriz argentina Macarena Achaga, quien interpreta a Michelle Salas, la hija de El Sol? Sin duda es uno de los personajes que más ha impactado de la serie por streaming con mayor audiencia en México y Latinoamérica. ¿No te encanta su manera de vestir? A la vez sencilla y elegante, despreocupada y casual. ¡Wow, esa tendencia retro de principios del siglo XXI está súper cool!

¿Te gustaría verte como ella y unirte al efecto Maca Beso? Aquí te compartimos algunos tips para que puedas replicar ese look con ropa second hand. ¿Estás lista?

1. Jeans

En casi todas sus apariciones, el personaje de Michelle tiene jeans de tiro corto y ajustados a su cuerpo espigado, prenda que suele combinar de las maneras más diversas. Así, mientras en una escena la vemos usar los jeans con una blusa estilo crochet de color crema, en otra los lleva acompañados por una simple sudadera de talla ligeramente más grande que le descubre un hombro y la hace verse realmente cool. También combina los pantalones con una chaqueta muy corta y juvenil de mezclilla o con una chamarra gruesa color verde olivo con forro para el frío… Y lo que más llega a usar con los jeans: una playera ombliguera blanca que le hace lucir una cintura curvilínea o, como decían los antiguos: una cinturita de avispa.

2. Blusas

A lo largo de la serie, Maca usa diferentes tipos de blusas, siempre sencillas pero siempre increíbles y combinando perfecto con sus jeans o con otros tipos de outfits. Lo mismo podemos verla con una blusa floreada larga y amplia, muy primaveral, mientras debajo lleva un top tejido que combina genial, que con una preciosa blusa rosa semitransparente con mangas de mariposa y un tiro que le llega debajo del cinturón o una blusa blanca con tejido crochet que deja al descubierto y con gran coquetería su hombro izquierdo. ¡Wow!

3. Pants

En la escena de su mudanza a la casa de Luis Mi, una Michelle de 18 años llega con un conjunto deportivo de pants y chamarra ligera con gorro, de un increíble color azul turquesa, su inseparable playera ombliguera blanca y unos tenis Adidas de campeonato. ¡Súper cool! ¿No lo crees?

La ventaja de todos estos outfits es que puedes encontrarlos o armarlos con ropa de segunda mano. Recuerda que estamos viviendo tiempos complicados y es muy importante modificar nuestros hábitos de consumo a fin de ser más amables con el medio ambiente. En este punto la app de GoTrendier, puede ayudarte a encontrar todas las prendas que necesites para armar estos outfits y lo mejor de todo, es que puedes encontrarlos a precios súper accesibles (créenos, son precios de locura. Además puedes aprovechar la app para vender toda esa ropita que ya no usas). ¡Ya te compartimos el secreto! Con esta mini guía y opciones para adquirir tus prendas de manera sustentable y sin afectar tus ahorros ¡No tienes pretexto para no lucir igual de cool que Maca Beso!