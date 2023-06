¿Te has preguntado que hay detrás de un maltratador animal? El maltrato animal y el estado de salud mental están relacionados. Si eres animal lover, pet lover o simplemente amante de la vida, seguramente no puedes comprender que lleva a un ser humano a maltratar o torturar a un animal hasta quitarle la vida en muchas ocasiones. ¿Qué puede estar pasando por la mente de estas personas para que sean capaces de comportarse de manera tan cruel contra los perros, gatos y otras especies de animales?

Maltrato animal, lo que debes saber

Esto es lo que se preguntó Alan Felthous, un psiquiatra que lideró una investigación para determinar cuáles son los motivos que llevan a un individuo a convertirse en un maltratador de animales. Según los datos de su estudio, las principales motivaciones son:

Proyectar la frustración en los animales

Mostrar poder y autoridad

Enseñar sumisión

Infundir temor

Hacer daño como manera de diversión

Sentir placer al ver sufrir a otro

Algunos datos alarmantes detrás del maltrato animal:

· México ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica en maltrato animal.

· Más de 60,000 animales mueren en México al año por maltrato.

· Los maltratadores de animales son delincuentes en potencia que requieren, además de un castigo, atención psiquiátrica y emocional urgente. Los casos de maltrato animal son mas visibles gracias a las redes sociales, no es que hayan aumentado, lo que ha aumentado es su viralidad.

Recientemente se dio a conocer el caso, en la Ciudad de México, de un hombre que arrojó un perrito a un cazo de aceite hirviendo, ocasionándole una cruel muerte y ahora una menor grabó la muerte de su mascota recién adoptada. En ambos casos las personas a su alrededor buscan hacer justicia por su propia mano y demuestran su válida indignación en los medios, hasta se ofrecen recompensas para denunciar el paradero de los agresores.

Estos eventos generan rechazo, indignación y repudio en las personas emocional y mentalmente sanas. Maltratar a un animal NO es una conducta normal.

Cifras del maltrato animal en México

Nuestro país, de acuerdo con datos del INEGI, ocupa el tercer lugar en maltrato animal a nivel Latinoamérica.

De entre 2019 a mayo de 2023, el Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido 27 mil 892 reportes por maltrato animal. El 91% de los reportes está relacionado con perros, el 7% con gatos, el 2% con animales de abasto como gallinas o conejos y el 1.4% animales silvestres, entre ellos reptiles, esto incluye la explotación animal con fines de entretenimiento.

En México, 27 Estados de la República han tipificado al maltrato animal como delito. Debido a la presión de la sociedad y de los protectores de animales, el delito hoy alcanza la pena de seis años de prisión en la Ciudad de México, pero en otros estados el tiempo varía.





Maltrato animal. Foto: germanopoli en Deposithoto

Rasgos de personalidad de un agresor de animales

Maltratar a un animal no es cosa menor, no importa la edad que tenga el agresor, lo que tenemos que saber es que la persona tiene ciertos rasgos de personalidad que lo vuelven «peligroso», los expertos resaltan los siguientes:

• Agresividad: Tienen reacciones muy violentas frente a situaciones o personas que no les gustan o no van de acuerdo con sus planes.

• Impulsividad: Son reactivos, no procesan ni piensan sus emociones antes de actuar.

• Baja inteligencia emocional: No cuestionan sus interpretaciones, sólo reaccionan.

• Actitud dominante: Les gusta que se haga su voluntad y someter; por lo tanto, eligen víctimas débiles a quienes puedan dominar (por ello lastiman a los animales, pero luego pueden ser a niños, mujeres o cualquier ser vivo vulnerable).

• Falta de empatía: El dolor ajeno no los conmueve y peor aún, pueden sentir placer al infligir dolor y sufrimiento. Los maltratadores de animales no se arrepienten de sus actos ni hacen autocrítica, y suelen extender este tipo de comportamientos con otras personas, por ejemplo, con sus hijos.

• Actitud desafiante: Disfrutan romper las reglas.

El riesgo social del maltrato animal es que estos rasgos de personalidad también se encuentran en personas con Trastorno Antisocial de la Personalidad en la edad adulta, la crueldad animal es una antesala, de hecho coinciden especialistas que es uno de los componentes de los homicidas, junto con la enuresis (hacerse pipí) y la piromanía (necesidad de quemar o incendiar cosas), de acuerdo con un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall MacDonald, de ahí que se le denomina Triada MacDonald o Triada homicida. Personas con este tipo de personalidad incurren en conductas sádicas, y si cometen este tipo de actos antes de los 10 años el pronóstico es peor, llegando a cometer crímenes.

Estos rasgos también están presentes en los maltratadores de mujeres. Una encuesta aplicada a 38 habitantes de un refugio de mujeres maltratadas en Utah, publicada en 1998 en el Journal of Emotional Abuse, mostró que el 74% de ellas informaron que habían sido dueñas de una mascota durante los 12 meses anteriores. De estas 28 personas, el 71% reconoció que su maltratador había tratado de agredir a su mascota, habiéndolo hecho de manera explícita en el 57% de los casos.

La realidad es que la consecuencia legal (si se llega a aplicar), no es suficiente; porque probado está que la readaptación social no existe o es mínimo eficiente y una vez que las personas son privadas de su libertad, al salir traen otras conductas antisociales con ellos, con lo cual se libera a un delincuente en potencia. Por ello es indispensable identificar las conductas que denotan peligrosidad y además que sea obligatorio recibir seguimiento y apoyo psiquiátrico y emocional durante el confinamiento y como una condicionante para su libertad.

NO es cosa de niños maltratar un animal, no es normal que un adulto lo haga. Es un tema de una salud mental y emocional afectadas. Observemos y acompañemos lo suficiente para evitar que estas tragedias alcancen a mas animales. El cuidado a nuestro entorno y ambiente es un termómetro de nuestra sociedad y de sus valores y prioridades. No tienen que gustarte los animales, pero sí tienes que respetarlos porque son seres vivos.

Súmate a la causa y denuncia el maltrato animal. Si conoces a un maltratador animal no lo provoques pero denuncia, solo así se logran los cambios.

Un abrazo,

Karla Lara