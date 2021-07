Maquillaje: 7 estilos para los 7 días de la semana

Maquillaje para todos los días de la semana. Luce increíble cada día de la semana y sorprende a todos con tu look ¿y tú cuántos estilos conoces? La idea es conocer y combinar lo que está súper trend y saber elegir, ordenar y combinar-te de pies a cabeza.

7 estilos para que luzcas diferente a cada día de la semana

1. Maquillaje Nude

El maquillaje estilo nude es ideal para la oficina o un evento laboral. Se caracteriza por sobresaltar los tonos beige, que aportan elegancia y transparencia, una persona con este estilo refleja calidez y confianza.

El maquillaje para este estilo debe ser ligero y fresco. El punto principal de este look es utilizar solamente tonos similares al color de tu piel y con ellos replicar algunos ligeros toques de luz y sombra. Además, unificar los sub tonos del rostro para corregir las imperfecciones; y llevar todo de forma muy sutil para dar un resultado tan armonioso que parecerá que no llevas maquillaje. Es entonces, un rostro perfecto y natural con un estilo atemporal ideal para cualquier ocasión.

2. Classy

El outfit de este estilo exige ser minimalista y conservador. Por otra parte, para lograr un maquillaje classy, la Blogger ¨Luz Báez Beauty¨, siempre en tendencia, recomienda acentuar la mirada con la técnica cat eyes. Para lograrla usa un delineador negro líquido y una máscara de pestañas que haga lucir tus pestañas al 100.

Luz recomienda lucir los labios en un tono rojo vivo.

Para el maquillaje una BB cream será suficiente y en las mejillas únicamente un toque de color muy natural.

3. Matchy matchy

La clave para lograr este look es que todo esté perfectamente coordinado. Se pueden utilizar diferentes colores, pero tanto accesorios como maquillaje tienen que hacer match. Puede incluir bordados y estampados, los atuendos suelen ser holgados. Para lograr un maquillaje ideal, ¨Luz Báez¨, nos recomienda agregar máscara de pestañas y acentuar los ojos con un delineado que sea del mismo tono de tu blusa. Por tanto, delinea del medio del ojo hacia afuera. Las sombras también deben, preferentemente, combinar con la parte superior de tu atuendo, eso le dará un efecto súper matchy a todo tu outfit.

Algo importante es evitar usar polvo, será mejor optar por una BB cream e iluminador para dar un toque radiante al rostro. En los labios aplica un tono nude y en la parte alta de las mejillas agrega un tono rosado para lograr este efecto.

4. Maquillaje Monocromático

Para lograr el estilo monocromático el atuendo, accesorios y maquillaje deben ser del mismo color. Se puede jugar con los tonos para hacerlo visualmente atractivo.

En este estilo el maquillaje debe ser muy selectivo, ya que se debe optar por elegir una misma paleta y gama de color con la cual realizarás todo tu maquillaje, la cual debe estar inspirada en tu atuendo haciendo un equilibrio visual. Por otra parte, selecciona cuál será el punto focal del rostro. Se recomienda, solamente, dar fuerza a un área ya sean los labios o la mirada, para dar este impacto de color. Para las demás áreas, se sugieren lo más natural posible para no recargar tu look y lograr que te veas súper jovial.

5. Preppy

Este look fue originalmente adoptado de las universidades más influyentes de los Estados Unidos. Destacan los tonos pastel, estampados de cuadros y encajes. Monserrat Rome, Creadora y Maquillista recomienda que para conseguirlo, se debe utilizar una base con efecto luminoso y ligero. By Apple, cuenta con una BB Cream en tres diferentes tonos para lograrlo. Recuerda, utiliza una esponja para aplicarla, esto te dará un acabado más natural.

El Blush o rubor es pieza clave para lograr este look. Un tono durazno o rosado en las mejillas dará un aspecto fresco y jovial al rostro. Para los ojos, los tonos neutros son perfectos. Aplica una sombra café claro en la cuenca sólo para resaltar, delinea muy pegado a tus pestañas, un toque de brillo en el lagrimal es ideal. Elige una máscara de pestañas que haga que se vean largas. En los labios utiliza tonos nude, rosados o café. ¡Sencillamente deslumbrante!

6. Tomboy

Este estilo se define por utilizar prendas masculinas y adaptarlas a un guardarropa de mujer. El rostro tiene que ir lo más natural posible. Aquí Montserrat Rome recomienda utilizar una base muy ligera de tu tono de piel o un corrector para cubrir alguna imperfección u ojeras. El punto clave son las cejas bien marcadas para endurecer un poco la mirada. Recuerda no exagerar y rellenar los huecos con sombra o lápiz, después despeina un poco. En los ojos puedes hacer un ahumado sencillo en café, acentuando más la línea inferior de las pestañas. Por último, agrega un poco de broncer matte para resaltar tus facciones y usa los labios en tonos nude o burdeos.

7. Boho chic

Este look se caracteriza por ser muy relajado. Es una mezcla de estilos que van entre lo hippie, lo country o la inspiración de diferentes nacionalidades. Puede incluir tejidos, vestidos holgados, estampados y pantalones culottes, lo esencial es reflejar frescura y ligereza.

Para el maquillaje se necesita únicamente dar un toque de romanticismo y feminidad, tomando en cuenta que lo que más vamos a destacar dentro de este estilo es nuestra mirada. Para esto vamos a utilizar una máscara que nos ayudará a definir, alargar y densificar nuestras pestañas. Posteriormente, para dar un marco perfecto a nuestros ojos trabajando nuestras cejas, creando la forma perfecta y delineándolas con el nuevo plumín con efecto microblading; en las demás zonas del rostro puedes utilizar colores ligeros con destellos cálidos y dorados.

Fuente: Apple