Maquillaje al estilo Maite Perroni ¡intacto para el día y noche!

Cuando vamos a comprar un producto, y más si es para nuestro rostro, preferimos indagar en recomendaciones para estar seguras de lo que vamos a usar. En este caso, seguimos el ejemplo de Maite Perroni quien nos muestra lo maravilloso que es para ella maquillarse con seguridad y confianza.

En su cuenta de Instagram, la hermosa actriz nos enseña cómo maquillar sus labios y pestañas y lucir radiante, sin morir en el intento.

¿A quién no se le antoja lucir como ella?

Maite Perroni, ¿qué nos cuenta de la mascara de pestañas?

«La Máscara hypervolume está oftalmológicamente probada y contiene colágeno que ayuda a cuidar tus pestañas para lograr una mirada de impacto con máximo volumen. Me encanta que @lbelonline se preocupa siempre por cuidar de nosotr@s y ayudarnos a ser nuestra mejor versión. Recuerda siempre que la belleza viene de el amor propio y de aceptarnos cómo somos, partiendo de ahí vas a encontrar lo mejor de ti. Cuéntenme qué es lo que no te gustaba de ti, qué tuviste que aprender a querer y te hizo enamorarte de ti, para así ser realmente tu mejor versión?»Este es el caption de Perroni en su cuenta de Instagram.

Aquí apreciamos el resultado final con su mascara fav de pestañas.

Un labial que perdura

«Llena tus labios de color y cuida al máximo su suavidad. Amoooo que “Matte No Transfer” te da hasta 16 horas de color, es ultraligero y no transfiere después de 6min de aplicación. Y del otro lado el “Gloss Extrahidratante” te da 24hrs de hidratación, y no es pegajoso. Por eso me encanta!!!», expresa sobre su labial.

¿Lo usarías también?