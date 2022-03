Los cosméticos de calidad son carísimos y en eso todas estamos de acuerdo. El maquillaje no es eterno, aunque contiene antioxidantes e hidratantes dentro de sus fórmulas, todos tienen una vida útil limitada. Utilizar maquillaje dañado puede causar desde un uso ineficiente hasta graves problemas de salud. ¿Sabes cómo reconocer un maquillaje que ha pasado a otra vida?

Cuidados y precauciones

Antes de

Los cuidados para extender la vida útil de tu maquillaje comienzan mucho antes de adquirir el producto. Antes de comprar asegúrate que esté perfectamente sellado de fábrica, ya que estos productos cuentan un tiempo de vida a partir del momento de apertura. Evita esos “productos de muestra” ya que la posibilidad de daño o de albergar bacterias y hongos es altísima.

Después de

Nunca introduzcas tus dedos directamente en el producto porque eso apresura el proceso de descomposición, mejor utiliza algún aplicador y lávalo después de cada uso. Mantén tus cosméticos y maquillajes en un ambiente fresco y oscuro, porque la humedad, el calor o la luz directa pude contribuir al daño.

Las esponjas y brochas de maquillaje acumulan muchísimas bacterias, por lo que lavarlas tras cada uso y sustituirlas periódicamente es un must to have.

Vida útil del maquillaje

Generalmente la vida útil se traduce en semanas a partir del momento de apertura y esto se indica en el mismo recipiente. Si no es así, también puedes guiarte con esta pequeña lista.

Sombra de ojos, 2 años de uso

Polvo de maquillaje 1-2 años

Rubor 1-2 años

Iluminador 1-2 años

Sombra líquida o en crema 6 meses

Rímel 3 meses

Delineador 3-6 meses

Lápices 1-2 años (afilar la punta antes de cada uso)

Brochas 2 años

Esponjas 3-6 meses

Indicadores de vencimiento

Los productos pueden vencerse antes de este tiempo y existen diversos indicadores clave. Los malos olores o la separación de los componentes son lo más notorio, pero no lo único. A veces, en los productos cremosos o en polvo, pueden aparecer bolitas (blancas o del color del producto) y es un indicador de hongos.

Si tu maquillaje está dañado y presenta alguno de estos síntomas, lo mejor que puedes hacer para ti es dejarlo ir. Ya vendrá uno mejor y más resistente, pero recuerda mantener una buena higiene y medidas preventivas para extender su tiempo en este mundo.