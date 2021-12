Ya llegó la época de las lucecitas y el shine en todos lados, ¡incluyendo el maquillaje navideño! Para las celebraciones queremos lucir distintas a como generalmente nos vemos. Así que aquí te presentamos tres opciones para maquillarte de manera festiva, ¡vamos a hacerlo!

Piedras en los ojos

¿Vieron nuestra Navidrag? Se las dejo al final para que vean de qué hablo. Una de las cosas que hicimos fue usar «joyitas» en el rostro. Así que esta es nuestra primera tendencia de maquillaje navideño.

Si se fijan, aquí se utilizan varias cosas:

sombra mate,

sombra brillante, nacaradas, shimmer o satinadas,

labial nude,

pestañas postizas y

joyas.

Puedes optar por perlas o tipo brillantes (o diamantes)… ¡o combinarlos! Pueden estar sobre el párpado o al rededor del ojo, tan discreta como te lata más.

A mí me encanta la piel súper jugoza.

Bold lips: maquillaje navideño

En este la atención está en la boca. Rojo, rosa, color vino, cafés… ¡lo que quieras! Recuerda que hay muchísimos tonos de rojo y siempre hay uno que nos quede mejor.

Si usas extensiones de pestañas y cejas muy naturales, con una sombra marrón será suficiente para lucir divina.

Si eres de las que le gusta maquillarse de manera glossy, pon atención en la iluminación en las partes altas como en la foto. Los ojos siguen siendo muy discretos.

Si eres más conservadora, un sombreado muy definido -apostamos que usó algún tape para hacerse los ojos- y pestaña postiza te harán la diferencia en este maquillaje navideño con labio potente.

Delineados discretos

Este parecería un look muy de diario pero para muchas personas no lo será. La piel radiante y luminosa contraste con un delicado delineado… este look queda increíble con un vestido strapless.

También puedes añadir unas sombras muy nude pero respetando la piel jugosa y radiante.

Si quieres cerrar el año del delineado de colores y sombras y mascara de color, ¡este es tu look! Y mira que podría llamarse casi mono cromático (es que hay naranja, entonces rompe), pero hasta el rubor combina con el delineador principal.

Ahora sí, aprende a utilizar las técnicas de las drag queens para maquillarte en estas fiestas. ¡Es más fácil de lo que parece!