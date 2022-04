Estos dos colores no solemos verlos juntos, pero lucen tan divino que teníamos que enseñarles esta opción de maquillaje. Para finalizar el look, un par de strass para no perder la onda de Euphoria. Si no has utilizado estos dos colores juntos es una señal de que, definitivamente, tienes que hacerlo. Atrévete a salir de tu zona de confort en la belleza con este maquillaje para ojos turquesa y naranja.

Vamos a recrear una versión de este look:

¡Comenzamos por la piel!

Prepara tu piel antes de cada maquillaje. Es importante sellar los parpados para conseguir un pigmento más intenso en la sombra de ojos.

¡Vamos por el naranja!

Comienza con el naranja, utiliza una brocha para difuminado y ve desde la cuenta hacia el lagrimal. La mayor parte del pigmento debe colocarse en la cuenca y el rango debe hacerse menor a medida que llega hacia el lagrimal, hasta ser casi imperceptible. Coloca un poco justo debajo de tus pestañas inferiores.

¡A ponerle color!

Coloca un poco de sombra de ojos negra hacia el final y que abarque al menos una cuarta parte de tu párpado, esto agregará un poco de profundidad. Toma una brocha limpia y aplica, finalmente el tono turquesa en lo restante. Si lo deseas puedes compartir el espacio entre dos tonos, uno intermedio y otro más intenso.

Detalles

El delineado

Finalmente, el delineado. Para facilitar este paso intenta con medir la distancia en ambos lados con un punto. Con esta técnica podrás ver si quedará derecho antes e intentarlo y si no, siempre es más fácil borrar un punto que todo el trabajo de un ojo. ¡No te olvides de pigmentar las cejas!

La limpieza

Es normal que al agregar tanto pigmento, algunas partículas queden por las mejillas, tápalo con u poco de base y polvo y aquí no ha pasado nada. Puedes hacer lo mismo entre la ceja y el final del sombreado naranja para un acabado más profesional.

El toque Euphoria

Y como lo prometido es deuda, el strass está aquí para finalizar. Coloca 2 piedritas debajo del delineador tal como se muestra en la imagen. Puedes ayudarte con la parte trasera de alguna brocha fina para colocar el pegamento, en este caso el mismo que se utiliza en las pestañas.

¿Para qué ocasión utilizarías este maquillaje para ojos turquesa y naranja?

Aquí te dejo otras opciones mucho más dramáticas: