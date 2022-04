Cuando llegamos a los 50 tenemos que tener otros tipos de cuidados para la piel. Por ello, te dejo una guía práctica de maquillaje aptos para esta edad.

Los expertos de salud y bienestar aconsejan que hay que tener en cuenta ciertas reglas al momento de maquillar la piel a esta edad. Cuando pisamos los 50, tenemos la denominada piel madura y esto tiene sus detalles.

Ten en cuenta estos detalles

Una piel de 50 años presenta una serie de peculiaridades que sí o sí debes tener en cuenta, hayas o no llegado a esa edad (igual, todas vamos para allá). Es casi medio siglo de vida transcurrido y es el punto exacto donde tu piel te responderá que tan bien lo has hecho.

La piel madura ya tiene líneas de expresión súper definidas (cosa que no pensamos cuando tenemos 25 años). Aparecen ciertas manchas y la flacidez es irrevocable. Entonces, ¿cómo se debe maquillar una mujer a los 50 tomando en cuenta estos detalles?

Maquillaje a los 50: guía practica y útil

1- Menos es más

Es importante que tengas en cuenta que, mientras menos uses a esta edad, más natural te verás. Además de esto, le permitirás a tu piel respirar aún estando maquillada y esto es muy importante.

Sonia Marina, maquilladora profesional de Lacome dice: «la clave es mostrar una piel fresca y radiante, porque con la edad de pierde luz, de ahí que haya que usar fondos luminosos que minimicen los poros de la piel, pero que su acabado quede libre de brillos».

Por su parte, Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora Spain explica: «es hora de dejar de fantasear con el acabado bronceado, que añade años -y hasta décadas- y optar por estas tonalidades».

¿Es hora de decirle bye a los polvos? ¡Sí!, el no usar polvo a esta edad evita resequedad y desastres en el maquillaje final. Pero si te urge usarlos por equis motivo, aplica poco polvo en la nariz, frente y barbillas, ¡no más!

2- Tips al usar corrector a los 50

La maquilladora de Sephora dice no a los correctores más secos -hay que usar una fórmula extracremosa- y sí a los iluminadores, pero sin glitter.

Extiende el corrector cerca del lagrimal, sin llevarlo a todo el contorno, usando el iluminador debajo del arco de la ceja que por cierto, estas últimas pierden grosor y fuerza por lo que hay que rellenar y aumentar de forma muy leve la intensidad.

3- Rubor: ¡Oh sí!

Sin duda, este producto de maquillaje es elemental para realzar la frescura en el rostro. Las maquilladores los prefieren en crema o fluidos.

«Se posan en el punto más alto del pómulo, hacia la sien, en tonos rosas o melocotón», explica la maquilladora.

4- ¿Y el delineador y la mascara?

Son dos clásicos que no pueden faltar. Por ejemplo, la máscara de pestañas la puedes depositar en mayor cantidad en el centro de las pestañas, sugirió Sonia.

Y en cuando al delineador, es mejor usarlo de forma muy fina, evitando grosores que no van a favorecer en la apariencia del párpado del ojo.

5- Sombras de ojos y labiales, ¿aplican para los 50?

En cuanto a las sombras, la maquilladora aconseja: «sombras suaves que den luz al párpado». Los colores neutros son indispensables para dar con una mirada luminosa.

Los labiales siempre serán bienvenidos en el maquillaje de la mujer. Sin embargo, hay que evitar marcar el color en el labio. Sea cual sea el color, hacerlo de forma sutil será mucho mejor.

Puedes usar brochas especiales para labiales y dar con ese efecto puntual que una mujer de 50 necesita.

Miremos a Nicole Kidman: sirve de inspiración

Actriz de 50, aunque no lo parezca. Los años parece que le pasan encima, ¿o no? Miremos sus look y que nos sirva de inspiración para un maquillaje ideal a esta edad.