La actriz y ex RBD, Anahi, es una de las estrellas más populares de México y tras el exitazo de la serie juvenil, ella ha servido de inspiración para muchas chicas, sobre todo por sus looks y maquillajes seductores. Maquíllate como ella para fiestas y diario también.

Maquíllate como Anahí: los productos que puedes usar son…

1- Labios rojo pasión

Para lucir una tonalidad como la de la cantante en esta publicación en su cuenta de Instagram, debes usa una tonalidad de rojo bastante fuerte. Puedes escoger efecto mate o con glitter, ¿cómo ves?

Maybelline Labial Liquido Matte, Super Stay Matte Ink Spiced Edition Exhilarator, Maybelline Ny Exhilarator en $ 128 pesos.

2- Sombras en tonos tierra

Para lograr un efecto bastante elegante y casual para el día y la noche, puedes jugar con diferentes tonalidades tierra. Intenta recrear en la cuenca del ojo un efecto degradé o copiar el maquillaje de la cantante.

Paleta De Sombras 32 Tonalidades S.f.r. Color Eyeshadow en $124 pesos

3- Iluminador

El efecto iluminador no puede faltar en nuestro maquillaje. Mira cómo luce los pómulos de Anahí con un buen iluminador. Procura no usar en exceso para no parecer payasita, solo con toquecitos es suficiente, como la cantante.

Iluminador líquido Wet n Wild MegaGlo-Halo Gorgeous en $180 pesos

¿Estás lista para maquillarte como Anahí?