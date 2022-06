Como todos los años, te traemos muchas ideas para regalarle a papá en su día. Son productos novedosos, que actualmente, están en tendencia.

Lista para posibles regalos para papá

Toms para papá

Este diseño es el clásico que define a la marca TOMS, la cual tiene un compromiso con el medio ambiente y por tanto pone en el mercado piezas atemporales con materiales únicos.

Se ha elegido un estampado “camo” para el top five porque permite al hombre que lo porta, realmente destacar. Su suela Cloudbound va perfecto en un look casual, pero eso sí, con la seguridad de que el día comenzará cómodo y terminará igual.

Fuente: Toms

Camisas de Stranger Things

Se ha creado una cápsula de camisetas para disfrutar el vol.1 de Stranger Things T4. En esta cápsula podrás encontrar:

Dungeons and Dragons. Únete al ‘Hellfire Club’ con estas camisetas o si prefieres lo clásico, las camisetas inspiradas en la imagen de la 4ta. temporada pero con un toque cool.

Fuente: Pull&Bear

Un conjunto sport para él

Podrás encontrar todos los must-haves para toda ocasión pero lo mejor de todo es que pueden ser para cada miembro de la familia.

Fuente: Old Navy

Un buen reloj siempre es opción

¿A qué papá no le gusta un reloj? Además de ser un accesorio más del outfit, es una pieza fundamental para que llegue a tiempo a todas sus citas y planes del día. ¡No permitas que sea el último el llegar!

Fuente: Rado

Pantalones ¡oh si!

Una de las piezas que empieza a consolidarse en este ámbito son los pantalones chinos, que por sus colores y telas dan ese uso casual, formal y relajado, dependiendo con qué prendas se les combine.

De ahí la principal moción de monono por incluirlo en sus principales modelos, sin embargo la línea se complementa con modelos Pantalón 5 Pocket, Pantalón Chino, Pants, Short, bajo los mismos estándares de comodidad, tecnología y calidad, otorgando opciones para múltiples ocasiones.

Fuente: Monono

Un café para compartir

Estas máquinas de café expreso están diseñadas para usar la dosis exacta de granos de café recién molidos, asegurar un control preciso de la temperatura, ofrecer una presión de agua óptima y crear verdadera leche microespumada.

Fuente: Bambino Plus

Más relojes…

Esta es otra selección de relojes para regalarle al papá de la casa. Son diseños nuevos y que combinan perfecto con un look empresarial y elegante. Mira estos modelos y elige el que más se parezca a él.

Fuente: Mido

Lego para papá

Existen los papás que les gusta la ciencia, que aman poner sus vinilos o que simplemente se

sientan a ver los clásicos del cine, por ello, te presentamos los mejores sets para armar con tu

papá porque para cada uno hay un set de Lego.

Vespa 125 Ferrari Daytona SP3

Fuente: Lego

¿Zapatos ecológicos?, el regalo perfecto

Para el padre ecológico, al que siempre vive preocupado por el medio ambiente, que busca estar reciclando y pensando en dejar un mejor lugar para sus hijos y su descendencia, está la colección Green Leaf.

En esta colección se usan materiales amigables con el medio ambiente, donde al menos el 50% en la capellada debe entrar en esta categoría y la entresuela y la suela utilizan un 5% de contenido reciclado.

Fuente: Newbalance

Papá tecnológico, un celular nuevo

Un celular nuevo siempre será útil para todos y aprovechando el día del padre, hazlo feliz con este equipo: OnePlus. ¿Por qué?, te cuento sobre sus características:

Cámaras más inteligentes: El dispositivo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G cuenta con un sistema de triple cámara en su parte trasera, encabezado por un sensor principal de 64 MP que ofrece un gran tamaño de píxeles que le permite capturar más luces y detalles para que haya menos desenfoque y ruido al capturar fotos con poca luz.

Un gran procesador:El Nord CE 2 Lite 5G cuenta con un procesador Snapdragon® 695 5G que ofrece una CPU octa-core con velocidades de hasta 2.2 GHz. El chipset está fabricado para ofrecer un rendimiento potente y que es apoyado por una GPU Qualcomm® Adreno™ 619 que mejora el rendimiento, además de contar con un almacenamiento de 128 GB.

Batería de gran rendimiento para todo el día: El dispositivo cuenta con una gran batería de 5.000 mAh que puede alimentar el dispositivo durante todo un día para el uso de juegos, streaming o simplemente revisar las redes sociales favoritas de los usuarios.

Sistema Operativo y conectividad 5G: El dispositivo también viene preinstalado con OxygenOS 12.1, tiene conectividad 5G, y mantiene características populares de la serie Nord CE – como una toma de auriculares de 3,5 mm y almacenamiento ampliable a través de una tarjeta microSD.

Fuente: OnePlus México

Un vinito para el brindis

Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y en una ocasión tan especial, te compartimos las mejores opciones de vino para hacer de este, un día inolvidable. Te muestro dos posibles opciones para regalar:

1000 Stories: es un original vino Zinfandel de California que utiliza barricas de bourbon para su añejamiento.

En nariz, se acentúan notas a grosella negra, arándanos, coco, café, chocolate y vainilla francesa. Con su gran personalidad, elegantes taninos e integrada acidez, resulta el acompañante ideal para quesos maduros, cortes de carne y cordero para disfrutar en una tarde al aire libre.

Trivento Golden Reserve: producido en Mendoza, Argentina, este Malbec de color rojo profundo y carácter frutal con notas de ciruelas y moras, se acompaña a la perfección con cortes de carne a la parrilla como bife de chorizo picaña, queso provoleta y fondant de chocolate.

Foto: Virum Store Foto: Cepa de Vinos

Fuente: VCT&DG

Regalo útil para el día del padre

A cualquier papá le encantará estos dos regalos:

Papá es todo un chef: A los papás expertos en la cocina, les encanta experimentar y poner a prueba sus habilidades culinarias para consentir a su familia. Si le gusta preparar carnita asada amará este Asador Congo Master Premium que le facilitará la cocción de la carne, verduras y otros alimentos.

Para el papá futbolero:

¿Se pasan horas viendo partidos de fútbol?, lo mejor que puedes regalarle es una pantalla para seguir viviendo momentos juntos. Sorpréndelo con una Asador Congo Master Premium o una Pantalla LED Samsung 58″ Ultra HD 4K Smart Tv van a disfrutar los partidos como nunca antes.

Asador Congo Master Premium Pantalla LED Samsung 58″

Fuente: Coppel

2 detalles útiles y novedosos

Beauty Tech para el rostro: es un dispositivo de limpieza inteligente que utiliza la termoterapia para conseguir una mayor limpieza de la piel sin dañarla.

De esta manera se puede eliminar hasta un 99,5% de la suciedad y grasa de los poros, también cuenta con microcorrientes faciales para proporcionar a los músculos del rostro un masaje reafirmante, haciendo que la piel tenga un aspecto más joven y terso.

Multiteclado para dispositivos varios: no es un multiteclado cualquiera, pues este diseño de Logitech (el K480 inalámbrico) incorpora un soporte integrado para poder colocar el smartphone y la tableta para alternar fácilmente entre las dos pantallas. No puede ser más práctico.

Fuente: Glenfiddich

Un mero Tequila

El Extra Añejo puede venir acompañado con nuestras Copas Cosmos, las cuales son ideales para catar este delicioso tequila y también cuentan con un impecable diseño que seguro sorprenderá.

Fuente: Cosmico Tequila

Humificador en la oficina de papá

El Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde que combina el último sensor de formaldehído de estado sólido de Dyson y la filtración HEPA H13 en toda la máquina para ofrecer una humidificación higiénica.

Además, detecta y destruye el virus de la influenza H1N1, así como los COV (compuestos orgánicos volátiles) potencialmente peligrosos, incluido el formaldehído, evitando así posibles daños en la salud como irritación a la piel, los ojos, la nariz y la garganta.

Fuente: DYSON

Dos infalibles para ellos

Un bolso y una billetera, siempre serán elementos útiles para los señores de la casa. Mira estos dos modelos.

Gucci Signature Leather Card Holder Supreme Backpack Backpack (SS21)

Fuente: StockX

Para un papá casual

No puede faltar estos dos elementos para un papá que ame estar siempre de punta en blanco. El buen aroma es esencial y un bolso para tener sus documentos a la mano siempre será prioridad en su outfit.

Fuente: Amoramarket

Llegó la hora del dulce

Puedes invitarlo a comer paletas de hielo preparadas de distintos sabores para ocasiones y antojos específicos que se pueden armar con más combinaciones.

O también las chamoyadas, no hay quien le diga que no, porque es una buena opción en todas las ocasiones, está al día pero con tradición, y no se deja espantar por los retos nuevos; siempre encuentra cómo destacar.

Fuente: Chilim Balam

Joyería, siempre un buen regalo

Esta colección explora las representaciones simbólicas de las civilizaciones prehispánicas del norte peruano, principalmente del acervo mochica y su particular manera de conjurar la relación con las fuerzas de la naturaleza y las deidades que las regían.

Presenta diferentes elementos animales como flechas o interpretaciones de pumas, serpientes y otros elementos tribales.

Fuente: Lorena Pestana

Amplifica los sonidos

JBL Bar 5.0 MultiBeam

La Bar 5.0 Multibeam te permite disfrutar de tus películas, series y conciertos preferidos. Cuenta con tecnología JBL Multibeam que crea un amplio campo acústico proyectando el sonido en todas direcciones, así como VirtualDolby Atmos para vivir una experiencia inmersiva con sonido 3D envolvente sin importar en dónde la coloques. Está integrada con asistentes de voz y tiene un diseño minimalista que combina con cualquier tipo de decoración.

JBL Bar 2.1 Deep Bass

Si lo que buscas es convertir algún espacio de la casa en un estadio o un gran auditorio, está la Bar 2.1 Deep Bass. Esta potente barra de sonido incluye un subwoofer inalámbrico con el que –a pesar de su tamaño compacto– te brindará un sonido impactante y profundo para disfrutar los partidos de tus equipos favoritos o estremecerte al ver una película de acción.

JBL Bar 5.0 MultiBeam JBL Bar 2.1 Deep Bass

Fuente: HARMAN KARDON

Moda para ellos

La moda masculina se amplifica cada día, y hoy es más frecuente ver a hombres portando bolsos o mochilas para cargar artículos personales, se han convertido en un gran cómplice que les permite llevar sus esenciales a donde vayan.

Los modelos Bilal de Cloe, tienen una característico corte moderno y relajado mientras que los Dounia pueden ser ideales para algo más serio y formal.

Mira estas opciones para regalarle moda:

Fuente: Cloe

La elegancia natural de la joyería artesanal

La elegancia es la mejor característica para describir su línea de joyería masculina. Cada joya

está hecha a mano con habilidad y precisión por los orfebres en el taller de joyería de Oro de

Monte Albán, avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) y

establecido en la Ciudad de Oaxaca.

Fuente: OrodeMontealban

Ahora invítalo tú

Para sacar a pasear a papá en su día, esta opción le encantará, ¡Reserva! :