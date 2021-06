Más para el mes del orgullo: ¡cosas que te van a encantar!

Para celebrar el mes del orgullo, otras marcas siguen creando cosas sensacionales y llenas de colores para apoyar el movimiento LGBTTTTaq+. ¿Quieres verlos? Te van a encantar.

Pastelería Cardín

Estas tiernas galletitas incluyentes que rinden homenaje a toda la cultura LGBT y a todas sus manifestaciones, estarán disponibles durante todo el mes de junio y julio.

Disfruta de estas galletas LGBT+ Pride edición 2021 y pide un paquete de 6 galletas de mantequilla con limón y celebra el mes del orgullo como se debe.

Nike

Nike Be True celebra a la comunidad LGBTQIA+ y a sus valientes atletas que empujan al mundo hacia adelante, dentro y fuera de la cancha, que usan sus voces para representar su identidad y mostrarse auténticos mientras inspiran a otros a sentir la alegría de ser ellos mismos. En Nike creemos en el poder del deporte para cambiar y mejorar la vida de las personas. Sabemos que el movimiento redefine el potencial humano y cuando todos ven de lo que son capaces, pueden romper barreras en las áreas donde más se necesita un cambio.

La colección Nike Be True 2021 se inspira en la idea de cómo el deporte puede ser el escenario para impulsar la inclusión y bajo la premisa de que no puedes ser lo que no puedes ver, celebrando la diversidad dentro de la misma diversidad.

Adidas

En la búsqueda constante de la igualdad, la inclusión y el respeto, adidas Originals ha seleccionado a diversos perfiles que estarán ayudando a contar la historia de «Love Unites» con algunos diseños llenos de estilo, la amplia colección busca representar una estética visual tipo «hágalo usted mismo» nacida de las comunidades LGBTQ+ que han buscado crear sus propios espacios para la autoexpresión.

Coro Coro

Coro Coro, la marca mexicana de joyería y accesorios que se ha posicionado por vender piezas únicas para que sus clientes expresen su estilo y personalidad, como: sunglass chains, anillos, aretes, ear cuffs, pulseras, entre otros, se une de manera responsable al Mes del Orgullo LGBTTQ+ al apoyar al grupo cívico, Tejiendo Pueblos; al cual donará el 5% de sus ventas de este mes de junio, para que continúe apoyando a trabajadoras sexuales trans de CDMX que se han visto afectadas por la pandemia, con entregas de despensas.

Ugg

Junio no solo es el Pride Month, también es temporada de graduaciones. UGG® cree que todos deben disfrutar de estas celebraciones y mostrar su individualidad, por esa razón ha reimaginado esta antigua tradición junto a la Pacific Pride Foundation a través de la quinta edición de ‘PROUD Prom’, un evento inclusivo con jóvenes locales LGBTQIA+, así como con aliados de Santa Bárbara y las comunidades costeras de California.

Blued

Llega el momento más importante del año para la comunidad LGBT+, esos días en los que el orgullo está a flor de piel y los colores de la bandera gay brillan más que nunca. Es por ello que Blued, la app gay #1 de mundo, presenta su Pride a Toda Madre, una campaña que festeja que nuestras venas son tricolores y el corazón nos brilla con los colores del arcoiris. Es la mezcla de orgullo perfecta.

Este año sabemos que el Pride no se cancela, sólo cambiará y se hará online para poder cuidar la salud de cada uno de los miembros de esta gran comunidad y es por eso que queremos celebrar y homenajear a todas las personas que pusieron su granito de arena para que la comunidad LGBT+ en México creciera para convertirse en lo que es hoy en día.

Oh! Donas

La “Proud Queen Donut”, presenta un conjunto de franjas de colores que hacen alusión a la bandera Pride (Arcoiris), decorada con el cereal Froot Loops de malvavisco importado, y como si fuera poco posee un relleno de yogurt hecho en casa sabor a fresa.

Dodo

Dodo ha creado prendas como símbolo de apoyo a la comunidad LGBT. Dodo abraza los colores y le da vida a su colección a propósito de la celebración de la diversidad de género.

11 acciones para celebrar el mes del Orgullo LGBTTTIQ+

Alexa Castillo comparte 11 acciones que buscan inspirar a todas las personas a celebrar quienes son:

EXPRESAR : Decirle al mundo quién eres es una declaración valiente; es un momento privado y único, así que cada persona tiene el derecho de decidir cuándo y cómo hacerlo, y a quién contarlo. CREAR : Las redes de apoyo resultan esenciales para que las voces tengan mayor resonancia, y la comunidad LGBTTTIQ+ lo ha demostrado con orgullo. INFORMAR(SE) : La mayoría de los prejuicios y etiquetas se dan por falta de información. Así que está en todos inculcar valores humanos que vean a las personas más allá de sus preferencias sexuales, o género. Al estar informado y compartir se genera una cultura de la diversidad más sana, desde el interior y hacia el exterior de la comunidad. CONVERSAR : Hablar para expresar, escuchar para entender, e intercambiar ideas para generar acciones, es convertirse en un agente de cambio. Dialogar permite conocer otras inquietudes y perspectivas en la comunidad, y ayuda a que otros fuera de ella también la comprendan. ENTENDER : Si bien el disfrute de la sexualidad y el placer son un derecho, en México aún hay estigmas por creencias sociales que sólo incentivan un estado de culpa y ansiedad que no hace bien a nadie. Es importante entender el abanico de opciones con la guía de especialistas profesionales de la salud sexual, mental y emocional. LIBERAR : Sentir placer sin culpas y liberar la sexualidad consciente hará de este un mundo diferente e inclusivo. EMPATIZAR : No es necesario haber vivido una situación incómoda o dolorosa debido a las preferencias sexuales o elección de género, pero las personas siempre pueden tratar de ponerse en los zapatos, tacones o en la piel del otro. AMAR : El amor es la energía más pura y está disponible para todos, al igual que el goce de la sexualidad, siempre consensuada y segura. No hay nada más bonito que amar libremente. DESCUBRIR : Si no te conoces tú primero ¿quién? El placer también se autoexperimenta, por eso, amar nuestro cuerpo es el principio de todo. DISFRUTAR : Los enormes enemigos del placer son el miedo, la culpa, la vergüenza y la ignorancia. ¡Suéltalos! El sexo es delicioso y liberador si se practica de manera segura. PROTEGER(SE) : Usar condón brinda la seguridad de experimentar y disfrutar de la sexualidad al máximo. Así que es importante conocer de qué materiales están hechos y si tiene las certificaciones correspondientes como Japi, que es libre de parabenos y caseína, y que está disponible en empaque de 11 condones, un número que habla de unir dentro de uno mismo la energía femenina y masculina.

