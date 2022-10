La compañía de juguetes, Mattel lanzó una muñeca Barbie en homenaje a la “Reina del Rock”, Tina Turner y su tema «What’s Love Got To Do With It», que celebra 40 años este 2022, en una colección denominada: “Barbie Signature Music Series”.

Esta nueva Barbie no solo guarda similitud con el físico de Tina, sino también refleja la gran presencia que tiene la cantante sobre el escenario. El vestuario de la muñeca es muy característico de la “Reina del Rock”, luce un minivestido negro, una chamarra de jean, tacones y medias negras. Además está complementado con un collar y unos llamativo pendientes. Un look muy parecido al que la estrella usó en el videoclip de la canción homenajeada.

La muñeca también tiene la abundante melena icónica de Turner y hasta un micrófono incluido.

Con este video en la red social de Instagram, la cuenta de Barbie presentó la pieza y en su descripción se lee:

“Simplemente lo mejor. Barbie se enorgullece de honrar la carrera inigualable de la “Reina del Rock ‘n Roll” con una muñeca Barbie. Con un mini vestido y una chamarra de mezclilla inspirada en su look en el video ‘What’s Love Got To Do With It’, los coleccionistas y fanáticos de la música pueden celebrar al ícono de la música con la nueva muñeca Signature Barbie”.

Como se trata de una pieza edición ilimitada, la Barbie trae un certificado de autenticidad. ¡Una verdadera reliquia para los coleccionistas y fanáticos!

Tina Turner

Esta artista, ganadora del premio Grammy, inició su carrera musical en los años 60 como uno de los dos miembros de la banda musical «Ike & Tina Turner». Después de varios éxitos, se convirtió en un reconocida cantante y fue apodada como la “Reina del Rock ‘n Roll”. Tina desarrolló un extensa carrera de más de 50 años de trayectoria, destacándose por su potente voz y una gran energía en escena. Hoy en día permanece retirada de la música, aunque sigue siendo una de sus grandes estrellas.