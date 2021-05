Voy por la segunda vez que vivo los 90. En materia de moda, belleza y cabello… (más otros aspectos que luego les cuento). Esas mechas bicolor fueron de las primeras decoloraciones que yo vi de niña y eran de lo más ¡guau! Veinte años más tarde, la decoloración se ha sofisticado y los avances químicos y tecnológicos han mejorado sin maltratar (tanto) tu pelo.

Danna Paola fue una de las celebridades que primero nos mostraron estas mechas bicolor desde el pleno encierro en casa el año pasado. Y nos encanta cómo le quedaron y cómo en estos meses le ha agregado y meneado a los tonos, peinados, flecos y contrastes.

editspaola.tumblr.com

Mechas bicolor

Las mechas bicolor son opuestas a las baby lights, ya que son altamente contrastantes. Los mechones de cabello son gruesos, tipo listones y se tienen que dar a notar dónde empiezan y dónde terminan. Además son muy populares justo al frente de la cara para enmarcarla por completo… vamos, que no los escondes para nada sino que se trata de lo contrario: ¡nótense!

Yo te confieso que cuando las vi de vuelta dije ¡wowow! Las Monster High a la vida real y no me gustaron inicialmente. Pero les he tomado el gusto y Danna Paola fue una de las que me lo ha promovido por la propuesta que en conjunto a sus looks presenta. Así que no te preguntes de dónde salió la inspiración cuando me veas con mechas bicolor.

editspaola.tumblr.com

¿Cómo se hacen?

Sobra decir la técnica, sencilla, no es nada del otro mundo. «Son bloques de decoloración, muy simétricos» en palabras de mi querido estilista, Daniel Quevedo. Realmente los puedes hacer desde casa si eres buena en estas artes de la decoloración. Sobre todo si ya lo has hecho anteriormente, si conoces tu cabello, la química básica y los tiempos de pose. Pero, si no… mejor haz cita en tu salón de confianza.

Twitter de Dana Paola con Puma

