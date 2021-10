Las medias de colores son un plus para nuestro outfit del día. Ideal para renovar ese estilo clásico con un toque de color. Si eres amante de este estilo, pues es tu mejor momento para lucirte y desfilar a todo color.

No todas estamos dispuesta a llevar este estilo, pero lo que sí es cierto es que si nos atrevemos al cambio, podemos lograr un estilo bastante fresco y novedoso.

Justo para la temporada de otoño, esta prenda le dará un toque vintage a tu outfit si así lo quieres. Por ejemplo, para aquellas que por timidez aún no se atreven a mostrar sus piernas, pueden optar por esta opción jovial que seguro les sentará el cambio.

Podrás mostrar y a la vez ser bastante recatada, si es lo que quieres. Pero lo importante es que, como siempre te decimos, sientas comodidad ante todo.

Juguemos con la moda, con colores y prendas. ¡Oh sí!

Medias de colores ¿las usarías?

Propuesta #1

Más que vintage, es un estilo totalmente retro. ¿Sabes por qué? Los colores son los principales protagonistas en esta oportunidad. La fusión entre el verde rebelde y el azul mar, dan con el resultado perfecto para las arriesgadas.

Si te fijas en la bolsa y en las sandalias, son de peluche, marcando además irreverencia ante lo mundialmente catalogado como combinaciones normales o casuales.

Propuesta #2

Esta opción es más vanguardista, combinado colores sólidos y neutrales. Sigue siendo una opción que es bastante interesante, incluso para temporadas frías.

Como vemos, un blusón holgado con una chaqueta sin muchos detalles, arman la combinación perfecta e ideal para un día de trabajo o para una reunión divertida con amigos y familiares.

Los botines son un must have para esta propuesta. Puedes elegir botines bajos, a media pierna y largos, ¿por qué no?

Propuesta #3

Esta propuesta es sencilla, pero fresca, totalmente irresistible para un cambio repentino y vistoso de look. Quizás ese vestido que usaste en el verano, puedes utilizarlo para crear un outfit para otoño, agregándole medias de colores.

Puedes adaptarle accesorios que combinen con este estilo. Tal como lo muestra la imagen, los lentes son un elemento que complementan perfecto y te darán la apariencia de una chica empoderada siempre.