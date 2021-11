¡Oh sí!, las medias de colores han viajado por diferentes décadas. Desde los setentas vestían las piernas más a Go-Go, después modelaron en largas pasarelas por los noventa y finalmente coquetearon en la década de los 2miles de modo in y out.

Aunque tienden a ser propias de las interseasons (estas temporadas intermedias donde cambia el clima de calor a frío pero aún no entra del todo), esta vez han vuelto con toda la fuerza para la temporada más gélida.

MEDIAS DE COLORES ESTE INVIERNO: ¡FUERA DE TODA REGLA!

Y esta vez hay de todos los colores que te puedas imaginar. Abarcando paletas cálidas, tonos pastel y otros colores quizá no tan asociados como propios del invierno… ¡pues esta ruptura de reglas, nos fascina!

Mira los looks con vestidos campana, con abrigos tipo blazer o con faldas mini mini. El look plan colegial con faldas escocesas que las chicas de Gossip Girl alguna vez propusieron en plan Queen B. También nos fascinó cómo se ven con faldas plisadas largas… look muy Gucci y quizá lo más raro para muchas: con sandalias abiertas. Ya puedo escuchar a mi mamá decirme que eso está pésimo… pero ve estos looks… lo que se ve no se niega… ¡mira a Dua Lipa!

Te dejamos una galería con las inspiraciones que más nos gustaron de Pinterest, bloggers, fashion stylist, modelos y street fashion.

paperblog.com

theatlanticpacific.com

sweetpaprika.ro

fashionerogue.com

whattowear.com

robynstyles.tumblr.com

channelstore.roku.com

colorfullegsshop.tumblr.com

carolinapinglo.com

musthaveoutfits.tumblr.com

chictopia.com

dailymail.com

Checa cómo se perfilaba esta moda desde el otoño con looks atrevidos de medias de colores.