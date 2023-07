Estas dos famosas se han dado la tarea de normalizar más aún el tema de la menopausia, asumiéndola sin ningún tabú su proceso. Halle Barry y Naomi Watts contaron parte de su proceso.

Halle Barry, «estoy completa y absolutamente pasando al 100% por la menopausia»

La actriz Halle Barry habló sin penas sobre la menopausia, de hecho, confirmó que está pasando por ese proceso y pidió que este tema sea hablado sin tanto estigma y tabú.

La sociedad, sobre todo la industria, ha condenado a muchas mujeres por pasar este proceso biológico natural y Barry rompe el silencio y se pronuncia.

Esta conversación se realizó mediante una reciente entrevista, donde Halle comentó que algunas compañeras de trabajo se han visto obligadas a ocultarlo por temor a perder su trabajo o ser consideradas viejas.

«Estoy completa y absolutamente pasando al 100% por la menopausia. Cuando le decía a la gente que estaba pasando por la menopausia, su respuesta a menudo era, te ves tan bien, no puedes estar pasando por la menopausia… Decir que así es como se ve la menopausia y que todas las mujeres pasarán por ella. La sociedad perpetúa la noción de que los hombres envejecen y se convierten en maduros sexys con canas, pero las mujeres, nos volvemos viejas y desechables y nos cuesta mucho trabajo», expresó Berry.

¿Cómo luce actualmente Halle Barry?

Fotos: halleberry Instagram

Naomi Watts a sus 54 años: «Estoy llegando a la mejor versión de mí misma»

La celebridad habló sobre su experiencia y enfatizó que fue desde muy joven. «De hecho, la primera vez que escuché la palabra menopausia fue cuando me planteé tener hijos y unos análisis de sangre indicaron que posiblemente estaba cerca de padecerla», expuso.

«Mi reacción fue: «Dios mío, ¿cómo puede ser esto?». Finalmente me quedé embarazada de manera natural dos veces, pero, después de mi segundo bebé, comencé a sufrir síntomas muy extremos. Así que empecé a tantear a amigas, a intentar hablar de ello con ellas, aunque lo que me encontraba eran respuestas como «¿estás de broma?». Yo sacaba el tema de refilón: «Estoy con un tratamiento de estrógenos…». A ver si de esa manera conseguía tener impresiones de las demás, pero recibía sólo risas nerviosas. Para mí era como si no quisieran o no estuvieran listas para hablar de ello. Me sentía muy sola y asustada», contó.

También explico que llevaba una buena rutina de cuidado y aunque probaba diferentes productos, los síntomas seguían igual, y debito a esto tuvo que cambiar su ritual de belleza de inmediato.

Así luce Naomi Watts en su cuenta de Instagram

Fotos: naomiwatts Instagram