Si eres de las personas a las que se le dificulta comenzar una tarea, este método puede ser tu salvación. Por sobre todo si no sabes cómo darle prioridad y todo en tu mente tiene el mismo nivel de urgencia. Esto hace que todo pase a un segundo plano y acabes por no hacer nada. Veamos este método sencillo para realizar tareas complicadas.

Agenda

Llamémosle agenda para englobar, pero puede ser cualquier cuaderno sencillo que lleves a cualquier lugar. Lo importante es que recuerdes hojearlo todos los días para recordar hacer los pendientes.

Lista

Toma el cuaderno y en una nueva hoja escribe absolutamente todos tus pendientes para ese día,. Escríbelo tal cual se te pasen por la mente y no te preocupes por el orden, que eso viene para más adelante.

Colores

No te preocupes, que no necesitas llenar el cuaderno de plumones, stickers y cosas bonitas. Este es un método diseñado para facilitarte muchísimo la vida, sobre todo si no eres del tipo creativo. Toma dos marcadores y con uno vas a remarcar las tareas que son muy importantes, con el siguiente las que quedan, estas deberían de ser las no tan importantes.

Los 4 sectores

Ahora, en la misma hoja más abajo o en la siguiente, dibuja una cruz para separar en cuatro sectores. Tendrías dos sectores superiores, izquierda y derecha y dos sectores inferiores, izquierda y derecha.

Prioridades

Quedaría tal como en el video. Solo queda encapsular las tareas en su categoría. Difícil importante, fácil poco importante y así.

¿Has intentado este método sencillo para realizar tareas complicadas?