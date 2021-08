Mi primer juguete sexual: ¿cómo elegirlo?

Si estás en la búsqueda del mejor primer juguete sexual, hoy tenemos las recomendaciones de expertas para que hagas una compra muy informada.

A la hora de elegir el mejor para ti, seguramente será muy abrumadora la cantidad de opciones, ya sea que vayas a una tienda física o una virtual. Los vibradores y otros artilugios vienen de diferentes formas, tamaños y costos y, aunque te cueste trabajo entender cómo funcionan algunos pero al final lo hagas, es un mundo cada vez más grande.

Por eso, pedimos asesoría al equipo de sexólogas de Platanomelón México para que nos dé sus consejos expertos para elegir el primer juguete sexual ideal para ti.

¿Por qué decidirte por tu primer juguete sexual?

Tanto las expertas como yo podemos aconsejarte que la decisión de adquirir uno debe de ser individual y solo tuya. Debe de llegar en el momento en el que te sientas lista para experimentar tu sexualidad para ti, antes de que para otra persona.

Los vibradores y otros juguetitos te ayudarán a conectarte con tu cuerpo, con tus sensaciones y con lo que te gusta o no. De hecho, tenemos un video muy interesante que te dejo al final.

Pero entonces, vayamos con la recomendación de la plataforma Platanomelón: ¿qué considerar para una buena compra?

A) Considera la calidad y el material

«Necesitas considerar mucho más que precio, color y diseño, o de lo contrario una mala elección podría llegar a ocasionar reacciones alérgicas, infecciones bacterianas e irritaciones genitales.

«Es por eso que el primer punto a considerar debe ser el material. Lo mejor y más recomendable es la silicona médica porque es un material no poroso, transmite bien las vibraciones, tiene un tacto suave y es fácil de limpiar. Recuerda que la calidad y el material serán imprescindibles para tener una buena experiencia.»

B) El tamaño sí importa

«Es importante que te sientas cómoda con lo que estás utilizando, no te dejes llevar por lo que has visto en revistas o televisión. Existe una gran variedad de tamaños para adaptarse a tus gustos y tus necesidades. Por supuesto, la práctica hace al maestro, así que te recomendamos iniciar con un juguete pequeño de estimulación externa (clítoris, vulva, pezones, testículos, etc.) y con el tiempo ir incrementando el nivel.»

C) Utiliza lubricante

«Sin importar qué juguete hayas seleccionado considera adquirir un lubricante de base agua para un mejor cuidado de la silicona de tu juguete, los lubricantes de base silicona pueden maltratar tu juguete con el tiempo. Además, los lubricantes a base agua son ideales para personas con la piel sensible o las que suelen tener irritaciones vaginales. En la actualidad, existe una gran variedad de lubricantes en el mercado: de agua, de silicona, de aceite, híbridos y hasta efecto frío- calor ¡Mejor que sobre y no que falte!»

OTROS PUNTOS IMPORTANTES:

Después de usarlo, hay que lavarlo. Yo te recomiendo un jabón neutro sin perfumes para hacerlo, o bien, algún líquido especial para ello -los venden en las sex shops-.

También que la bolsita o caja donde lo guardes esté limpia y segura -que no le caiga polvo- y no al alcance de todo mundo.

El juguete sexual es personal, a menos que sea un masajeador para espalda, ¡no se presta!

Súper tip:

En Platanomelón tienen descuentos hasta el 15 de agosto.