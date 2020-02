Gracias Sex and The City, por haber roto las barreras de lo que se comentaba en televisión, por romper mitos y por mostrarnos a las mujeres que estaba bien sentir placer. Estaba bien buscar el amor, una pareja para casarte, ser soltera y disfrutarlo, y tantas otras cosas. Esta serie nos regaló momentos inolvidables… como el episodio en el que Charlotte se obsesiona con su nuevo vibrador: el famoso Rabbit.

Los vibradores son instrumentos de placer, ya sea para masajear la espalda, la cabeza o bien, los íntimos, enfocados en las áreas genitales, algunos son externos y otros, internos.

Para todos los gustos hay vibradores, y también… para todos los bolsillos. No, no son juguetes/dispositivos económicos, pero si estás lista para lanzarte a la aventura de los juguetes sexuales, considera estos que… ¡probamos!

Vibradores probados y recomendados

Hacer una reseña de vibradores es mucho más divertido y, a la vez, intimidante de lo que parece. Para empezar, cada mujer tiene sensibilidades distintas y puntos eróticos muy personales. Así que si tú piensas que todos son para todas, ¡estás en un error! Pero, en general, podemos describir el funcionamiento y características de estos.

Es importante que los vibradores sean de silicón grado médico, que se puedan mojar (porque hay que lavarlos) y que no tengan cables de fuera. Más vale.

Higiene y almacenamiento

La primera recomendación para cualquier juguete sexual es… lavarlo. Basta agua y jabón para hacerlo. Lávalo bien y déjalo secar.

También utiliza alguna cajita especial o bolsa suave para guardarlo en un lugar privado.

El último tip es que utilices algún lubricante con base agua para disfrutar la experiencia al 100.

Ya si tú eres de las románticas que quieren crear una atmósfera con velas y música (seguramente te apetecerá las primeras veces) o de las prácticas que solamente necesita tener el juguete y el lubricante, arriba o debajo de las cobijas, ¡es tu tiempo y momento!

Por supuesto, los juguetes pueden ser utilizados en pareja, pero en este caso nos vamos a enfocar en el uso personal.

¿Listas?

The ultimate tongue-gasm

Como se puede ver, es un dispositivo que tiene textura y una forma de lengua. Es para estimulación del clítoris (o donde quieras), pero también, si te animas, puedes utilizarlo para penetración. La textura es suave (no puedes dejar de tocarlo). Creo que en cuanto sonido, es el más discreto de todos y si lo usas debajo de las cobijas (si es que no quieres que el del cuarto de junto se entere), puede disimularse bastante.

Tiene siete ritmos y formas de moverse: vibrar, golpetear, rozar… Es divertido y puedes jugar mucho, colocándolo hacia arriba, hacia abajo, de lado…

The Ultimate thrusting clit stimulate-her

Este es bastante completo, pues tiene vibración en la parte que roza el clítoris además del parte del dildo. Sube y baja (para eso tiene esos pliegues), vibra rápido, más rápido, ¡Speedy González!… para un poco, zumba. Son cinco modos a elegir.

La textura es suave, el tamaño muy cómodo, es decir, la parte que se puede (para eso está hecho así) introducir no es grande ni muy ancha, así que puede ajustarse hasta a las personas petite.

Sí, suena. Si estabas buscando algo totalmente discreto… ¡buena suerte!, no es este (ni ninguno de los que conozco).

Es recargable por usb, pero no se inserta sino que se une por medio de imán. Se carga en dos horas y la batería dura eso mismo (no creo que lo uses tanto tiempo seguido… si es así, wooow).

Es ligero, además de no ocupar mucho espacio (en caso de querer llevártelo de viaje o a casa de alguien). También es fácil de manipular, tiene tres botones, el de encendido, el que maneja la vibración de la parte «clitorial» y el tercero que maneja el movimiento del dildo.

Como todos los descritos aquí, es resistente al agua y muy fácil de limpiar.

Her silicone fun tongue

Dios-mío. Nadie te prepara para esto. Para empezar, es un huevo que parece incluye un secreto para ser abierto. Le das vuelta, lo observas, lo giras… ¿¡qué es?! Finalmente se abre y descubres su interior.

Sí, es un huevito que en su interior guarda una pequeña lengua con textura rugosa. Tiene una tipo prótesis que se la puedes quitar o poner, dependiendo del grado de «toqueteo» que busques. Tengo que advertir que es muy fuerte la sensación.

También se carga vía usb magnético durante dos horas, y dura lo mismo en plena carga.

Bala vibradora OVO D2

Este es de un material distinto y es el único de esta lista que utiliza baterías. Es de diseño metálico y pequeño, sirve perfecto para estimula los genitales externos y algún jugueteo interno.

Es contra agua si está bien cerrado el espacio donde va la batería. También es hecho de silicón, aunque la textura es distinta.

Es el más discreto, en todos los sentidos, perfecto para una escapadita de dos o solita.

Este es mi menos favorito, pero puede ser un gran inicio para las personas que se están aventurando en el mágico mundo de los vibradores.

