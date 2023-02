¿Qué se utiliza para ir de visita hasta el reino cuántico? Michelle Pfeiffer conoce de sobra esta respuesta. Su personaje Janet van Dyne ya estuvo allí y es la mejor vestida de toda la peli.

Quantumania y Michelle

Quantumania es la nueva serie del universo Marvel y trae diversas sorpresas y revelaciones de lo que será la fase 5 del universo cinematográfico. Aunque esta peli no destacó mucho para ser inolvidable, el atuendo de Janet sí lo hizo.

Janet Van Dyne

Después de tanto vuelve como una heroína que regresa a su mundo -del reino cuántico- aunque sabemos que esto no es así, ella no quiere volver porque, de hecho, no ha dicho todo lo que sucede en este lugar. Esta mujer conoce mejor que cualquiera este espacio y como una gran It Girl se viste para la ocasión.

Modo post apocalíptico

A simple vista podemos catalogar el atuendo como un modo post-apocalíptico muy interesante. Es algo que podríamos encontrar en un personaje que vaga por el desierto o por una ciudad distópica y futurista en ruinas. Definitivamente combina a la perfección con la ambientación de la película.

Aunque el reino cuántico y la peli pudieron dar para más, Michelle Pfeiffer hizo un increíble trabajo al interpretar a la emblemática Janet van Dyne. Es más, muchos afirman que es lo único que vale la pena de la película.

¿Ya viste Ant Mand and The Wasp: Quantumania?