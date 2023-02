Hoy nos encontramos con el furor de Scarlett Johansson que regresa como embajadora mundial de la marca de joyería David Yurman.

Vemos a una Scarlett sensual y parece que los años no pasan por ella, ¡wow! Esta imagen de su campaña lo dice todo, igual que el anuncio:

Así que hoy vamos a recordar tres películas que nos movieron mucho y que la mostraron como una actriz fantástica, mucho más allá de su belleza física.

Tres pelis de Scarlett Johansson que amamos

Jojo Rabbit

Del maravilloso director Taika Waititi, esta historia que sucede en la Segunda Guerra Mundial nos cuenta a manera de «comedia» la relación de algunos alemanes con el nazismo, en especial vemos a Jojo, un pequeño niño que cree firmemente, que Hitler es lo máximo. Ah, y que los judíos son unos demonios (literal). Conforme avanza la historia, Jojo va enfrentándose a una realidad muy lejana a su activa imaginación y nos deja con el corazón blandito y una actuación memorable de Scarlett.

Está en Star+.

Películas de Sacarlett que nos encantan

A él no le gustas tanto

Esta es una de las consentidas y la puedes ver en HBO+. Aquí vemos varias historias sobre las relaciones románticas entre hombres y mujeres y cómo los hombres demuestran su interés o falta de él. Básicamente hacen un cuestionamiento de la manera en que nos han educado para aceptar ciertos estereotipos y hasta maltratos. Basada en un libro, la película es una suerte de melodrama que aporta aunque no es la estricta copia de la publicación. Scarlett es una mujer que le cree al típico hombre casado y está indecisa si dejar sus sueños por él o… ¿¡qué hacer?!

Historia de un matrimonio

Esta es un drama fuerte y muy realista. Hay quienes pensaron que estaba sobre valorada y quienes pensamos (me incluyo) que es buena, fuerte y triste, sí, pero real. Nos alejamos de las películas en donde todo es miel sobre hojuelas y la gente no se pierde en medio de la rutina o no cambia con el paso del tiempo. Si fuera así, ¿habría tantos divorcios? Esta producción de Netflix le ganó muchos aplausos a Scarlett y a su co-protagonista, Adam Driver, y fue de las primeras en colarse en festivales importantes como parte del servicio de streaming.

¿Qué dices tú? ¿Crees que Scarlett es buena actriz?