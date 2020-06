Este mes es nuestro mes de belleza y hoy en particular quiero presentarles algunos productos que he probado y he amado. Así que sin mucho más que decir, estas son mis novedades de mayo/junio. Ojo, no todos son productos nuevos en el mercado, simplemente yo los estoy usando actualmente y por eso los pongo en mis favoritos de estos meses.

Puede interesarte: deja tus canas ¡al aire!

Belleza y más en estos productos

DS Hair de Uriage

Es un shampoo equilibrante que purifica, da balance y suaviza el cuero cabelludo, así descansa por completo. En caso de que tengas grasa o resequedad, se siente como un alivio, aunque está perfecto para todo tipo de cabello. También tiene un aroma deli y fresco, es ligero y hace fácilmente una suave espuma.

Propiedades: Innovación DS HAIR: 1era gama de shampoos para estados escamosos con Agua Termal de los Alpes Franceses. La piroctona olamina purifica el cuero cabelludo. Formulado con el exclusivo complejo patentado TLR2-Regul, Agua Termal de Uriage y extracto de Edelweiss.

Crema de noche de Lifting Végétal de Yves Rocher

Tiene colágeno botánico entre muchas cosas más que aportan mayor firmeza. Mejora el volumen y densidad de la piel, pero sin duda, de inmediato sientes la hidratación profunda, con lo que visualmente se marcan mucho menos las líneas. Y huele muy bien. Esta crema es mi favorita de toda la línea, ya que tienen crema de día, sérum ultra concentrado y contorno de ojos efecto lifting. Todos están buenos, aunque tengo algunas opiniones.

El contorno de ojos, por ejemplo, no es realmente muy humectante, es más bien una ayuda en gel para bajar las bolsas y refrescar la mirada, si es tu problema, te va a encantar, pero para una piel más deshidratada, yo te recomiendo que también pongas una crema humectante.

Sérum ultra concentrado Lifting végétal de Yves Rocher

«Disminuye la profundidad de las arrugas y brinda un efecto tensor inmediato», dice la marca. Yo te puedo decir que el efecto tensor sí lo notas, pero para ver realmente la disminución de arrugas sí necesitarás más tiempo (al menos un mes de uso) y otros productos. Así que con esto en cabeza, les puedo decir que estaba probando de otra marca y mejor cambié a este porque se sentía mucho más firme mi piel.

Estos productos tienen diseño ecológico, es decir, frascos y botellas reciclables y cartón proveniente de bosques sustentables.

Liftactiv Specialist Peptide-C ampolletas anti-arrugas de Vichy

Hacía mucho tiempo que no utilizaba algo de esta marca. Confieso que de hace un par de años a la fecha elijo las ampolletas como tratamiento profundo. ¡Me encantan! Y esta opción no es la excepción.

Contiene 10% de vitamina C pura, biopéptidos, ácido hialurónico de origen natural, entre muchas otras bellezas. Lo puedes aplicar de día y de noche ya que es un mito que la vitamina C puede manchar con el rayo del sol.

Promete mayor luminosidad y tono uniforme de la piel en 10 días, y en 30, menos arrugas y piel con aspecto más joven. Yo voy solo en la parte de más luminosidad y tono homogéneo.

Es importante seguir las instrucciones: aplicar en el rostro limpio y dejar reposar al menos 30 segundos antes de poner algo más. Masajea y puedes aplicar en contorno de ojos, cuello y escote. Una ampolleta te dura entre dos y tres puestas.

Agua Micelar Mineral de Vichy

Si bien hay cientos de opciones en el mercado, esta en particular me gusta mucho. Es para rostro y ojos y sí siento que desmaquilla, limpia, calma y fortalece la piel. No se enjuaga y es muy suave la limpieza, ya que algunas otras dejan mi rostro tirante, esta no.

Mascarilla de arcilla purificante de Chronos Natura

«La piel oleosa puede ser ocasionada por diversos factores como predisposición genética, desequilibrio hormonal, contaminación o desequilibrio de la microbiota. Este tipo de piel posee una mayor tendencia a presentar brillo excesivo, poros dilatados, puntos negros, acné o manchas resultantes de acnés antiguos», por eso la marca lanzó una línea completa de tratamiento.

La Microbiota

«Una de las principales consecuencias del exceso de oleosidad es el desequilibrio de la microbiota de la piel: el aumento de microrganismos que se alimentan de oleosidad y reducen la cantidad de otros microrganismos, dando como resultado un continuo aumento de la oleosidad. Así, la piel pasa a lucir exceso de brillo, poros dilatados y tendencia al acné.»

Esta es un producto que tiene prebiótico de babaçu, arcilla negra y verde. Deja la piel súper suave y con la sensación de frescura que es perfecta para este calor.

Hello happy air stick foundation de Benefit

El maquillaje en barra es de mis favoritos, y teniendo en cuenta que la versión líquida de Hello es mi base consentida, ¡qué emoción tener esta belleza de versión!

Esta base ya fue reseñada aquí pero quería también compartir mi experiencia. Es muy fácil de aplicar, suave, se siente como un mousse muy ligero. Huele deliciosa y sí, es de cobertura construible… ¿qué significa esto? Que puedes poner una capa ligera y hacer una cobertura ligera y volver a poner otra hasta hacer una cobertura media.

Tengo que decir que el tono es distinto al líquido, de hecho, recomiendo elegir un número más abajo del que usualmente elegirías. En la versión fluida yo soy 5, acá tengo también el 5 y lo siento más oscuro que el primero, que se funde por completo con mi tono de piel.

Color Sensational de Maybelline New York

Ahora con nuevos tonos y fórmula reinventada, tienen manteca de karité que suavizan de manera muy evidente tus labios. Los tonos son una belleza y en particular, yo estoy obsesionada con el 255, Pink Flare. Es como un nude oscuro, no sé ni cómo describirlo, ja.

The falsies lash lift de Maybelline New York

Cuando se trata de mascara de pestañas hay tanta variedad en el mercado -incluso, en una sola marca- que te pierdes. Esta novedad viene en versión lavable y a prueba de agua.

Yo elegí la lavable porque es la que más me gusta. Tiene un cepillo de doble curva que sirve para alargar las pestañas. Sus fibras extienden visualmente la longitud de las pestañas. Yo lo uso con una base previa de alguna que no me baja las pestañas, y encima una capa de esta, y sí, sí alarga visiblemente; belleza total.