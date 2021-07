Mix and Match: no les creas que no se puede

Hay muchísimas reglas de estilo (o «reglas de estilo», entre comillas) que se supone que debemos seguir para lucir increíble, una de ellas se refiere a los mix entre ciertos colores o patrones.

Recuerdo que Trinny y Susanah decían que unas de las reglas eran que el negro no se combinaba con algún color… en muchos lados también leímos que ciertas tonalidades no se llevaban o que los mix de patrones solo eran para gente que, de plano, tenía algo malo en sus ojitos. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Tenemos que seguir todas estas leyes de estilo para lucir bien? Si las rompemos, ¿nos veremos como payasitas de circo?

Reglas para hacer un súper Mix

Quizá hayas llegado a este punto y no entiendas a qué me refiero con eso del mix… a lo que me refiero es a la mezcla inesperada de patrones, colores, texturas y demás, esas que no están en los manuales de antaño.

Por ejemplo, ¿quién dice que rayas y flores no se pueden llevar bien?

Si tuviéramos que hablar de alguna regla aquí, sería que hay que tomar un tono y conservarlo en la combinación. Pero, ¿siempre tiene que ser así? ¿Si combinamos estampados tiene que haber una tonalidad constante?

No. No, necesariamente.

Mira estos ejemplos. En algunos solo hay contrastes interesantes y deslumbrantes, y en otros quizá lo que esté en ambas piezas sean tonalidades neutras como el negro o el blando.

Otra cosa que nos dijeron fue que cuadros y rayas o cuadros con cuadros es… ¡demasiado!

Solo hay que tener cuidado con qué fondo elegimos para pararnos o tomarnos la foto… a menos que queramos camuflarnos.

También decían que rayas con rayas, podrías parecer «el Caquito» de Chespirito. Y pues no estoy de acuerdo.

¿Qué dices? ¿Ya te inspiraste? Ok, quizá no te vas a lanzar a hacer algo muy colorido si nunca lo has hecho y, por supuesto, no es para todos los gustos, pero hoy te quiero invitar a que busques tus propias reglas a la hora de crear tu estilo único personal, ¡para que dejes huella!