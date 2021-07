Moda urbana: la actitud importa

En la moda, un día encantas y al otro espantas (ja). Y es que en temas de tendencias nada está escrito. Lo que es seguro es que hay piezas que son el Leitmotiv por lo cual son infaltables en el armario de todas.

Para esos días donde nos sentimos irreverentes, puedes optar por el estilo street style o moda urbana. Su simpleza te harán lucir radiante. Así lo demostró, la influencer argentina Sofía Sánchez de Betak, quién apostó a un total look de MANGO, en el París Fashion Week.

Moda acertada

La semana de la moda de París fue el escenario perfecto para que la tan conocida Chufy derrochara estilo en las calles de la ciudad del amor. Con un look bien desenfadado y de la mano de una predilecta casa española, MANGO, Sofía nos dejó claro que no es lo que uses, sino como lo uses.

Y es que la influencer se dejó llevar por la onda callejera teniendo como punto inicial de su pinta un vestido negro, clásico texturizado e inspirado en los clásicos cortes de ¨Pretty Woman¨ de los años 90. Lo acompañó con una chamarra vaquera oversize con paneles de contraste en tela tipo algodón.

¡Moda combinable!

Como en toda tendencia de moda, hay piezas son indispensables tener. Una nunca es suficiente. Por eso, te sugerimos tener varios cortes y estilos de las siguientes prendas, como los usa Chofy. Recuerda que cada una te servirá para una ocasión diferente:

Chamarra de mezclilla

Es la pieza clásica de los clásicos en el museo de la moda. Su versatilidad la hace infaltable. La puedes combinar con zapatos deportivos y jeans, o hasta un vestido de cóctel. Siempre te vas a ver bien.

E little black dress

El amigo de todas. Los vestidos negros son tan necesario como el lipgloss en la bolsa de las mujeres. Puedes utilizarlo de día o de noche. Con tacones, flats, botines o deportivos. Si quieres verte más casual, un blazer de color o negro, le lucirá muy bien. Si lo que buscas es estar más relajada, una chamarra de demin es lo ideal. Solo debes atreverte a combinar, lo que te aseguro es que siempre te verás espectacular.