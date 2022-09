Llega el otoño y luego, ¡se nos fue el año! No sé si ustedes pero yo he visto una clara evolución a prendas que sí o sí, hay que tener (y yo no tengo), esas piezas clave para sentirme a la moda para lo que resta del año.

Si bien vemos una vibra muy relajada, ciertamente ya mi ropa de hace unos años se siente lista para guardarse -porque seguramente volverá- así que estoy haciendo la lista de cosas que me gustan y podría adoptar en el guardarropa.

Toma nota: moda para lo que resta del año

El chaleco: sastre o tejido

Es una fantasía que me pareció hermosa en la película Un pequeño favor, ¿recuerdas los looks espectaculares que sacaba Blake? Desde entonces me enamoré pero no me he animado -ni he encontrado-.

Pero otra opción que ya encontré es la de los chalecos tejidos y soy fan. Con el clima caluroso los he usado de blusa, pero son perfectos para usar con algo debajo.

Minifaldas

¡Qué maravilla! Tengo algunas guardadas en el clóset porque como que no me animaba, pero en esta época es increíble porque llevas medias o mallas y te sientes más cómoda usándolas… al menos yo.

Si bien son muy muy minis, también puedes usarlas a medio muslo. Ya sabemos que las de tiro bajo llegaron con fuerza, pero ahora vemos una versión tableada muy colegiala, totalmente invernal y ¿por qué no desempolvarlas y darles otras vueltas por la calle?

Bombers jackets

No sé en qué momento se fueron, pero dicen que «regresan», así que saquémoslas de nuevo. Y si son oversize, mejor.

Suéteres

No creas que hablamos de aquellos enormes que se usan desde hace como 5 años (los puedes seguir utilizando, no pasa nada), son un poco menos grandes pero no es tejido delgado.

También están los pescadores o salidos del Grandmother Coastal Aesthetic, muy chulos, la verdad.

También vienen mucho los que tienen cuellos de niña, los elegantes y los enormes.

Los pantalones de traje

Bellezas y que, en las tallas y cortes adecuados, nos quedan a todas. Estas son telas más elegantes y por lo general, se ven muy formales. Y mira: los puedes combinar con blusas, suéteres y los mismos chalecos de los que ya hablamos. Se ven 10 de 10.

Los zapatos toscos

Ya te hablamos de los Mary Jane y a pesar de que sean «infantiles», pueden entrar en la categoría de toscos.

Los loafers están súper en tendencia y los veremos por todos lados.

Además de que las botas a media pierna o botines más «altitos», también regresan con fuerza… y más si tienen suela ancha -y más cómoda-.

¡Los calentadores o leg warmers!

Ya tenemos un artículo completo de esta tendencia, pero tenía que entrar en esta lista porque se verá por todos lados y sobre todo tipo de calzado.

Las balerinas o flats

Otro que viene con todo, ya sea literal, zapatillas de ballet, o bien, una interpretación de ellas en zapatos flats con punta redondeada.

¿Algunas de estas tendencias te laten o simplemente no van contigo? ¡Cuéntanos!