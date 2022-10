¿Si te dijera que existe un tratamiento con aparatología que ofrece ser el must de la firmeza y de la juventud eterna?, saca tu espejo y revisa si lo quieres, todo lo que hay que saber sobre Morpheus me lo contó el Dr. Fernando Cherizola.

Ejemplos de rostros rejuvenecidos (sin cirugía) que han recuperado la lozanía y firmeza que se pierden con la edad sobran: Kim Kardashian y January Jones son un par, y es que los años definitivamente nos regalan experiencia y sabiduría, pero también un poco de flacidez, grasita acumulada y pérdida del colágeno en la piel.

Ser nuestra mejor versión por dentro y por fuera es sin duda el objetivo de muchos de nosotros, porque hoy hay un mundo de alternativas, pero entre la oferta de la industria estética y cosmética está el rey de reyes: Morpheus 8.

Morpehus 8 es un procedimiento que elimina la flacidez y la grasa localizada de rostro y/o de cualquier parte del cuerpo. Se trata de un tratamiento mínimamente invasivo, totalmente ambulatorio y muy efectivo para deshacerse de la flacidez en cualquier parte del cuerpo que logra eliminar la flacidez, la celulitis, grasa localizada y, que puede desaparecer arrugas y marcas al mejorar la calidad de la piel y generar una producción de colágeno que probablemente se ha perdido.

Los cambios hormonales, las altas y bajas de peso, los cambios de hábitos en el estilo de vida, entre otros factores como los ambientales y malos hábitos como exposición solar, fumar, no hidratar y cuidar bien la piel o dormir poco y mal, favorecen que nuestro cuerpo pierda la elasticidad y la firmeza, sobre todo en áreas donde el ejercicio muchas veces no es tan efectivo. Así que si estás en la búsqueda, te contamos del Santo Grial: Morpheus 8, un tratamiento que busca ser lo más eficaz en el mercado sin ninguna de las complicaciones y riesgos que implican las cirugías y que, solo requiere de anestesia local, analgésicos sistémicos o sedación consciente para realizarse.

Morpheus 8 estimula la producción de colágeno y elastina en la piel en la que se aplica, provocando que quien se someta al mismo consiga resultados increíbles y naturales al tensar la piel en donde antes había flacidez; lo que suele ser notable en la zona de rostro (frente, temporales, pómulos, cuello, papada) y en el escote en el que se logra un rejuvenecimiento total. Para alcanzar resultados máximos se requieren mínimo de tres sesiones que deben suceder en un lapso de cuatro a seis semanas. La piel puede quedar enrojecida y sensible pero la recuperación es de 2 a 3 días, en los cuales hay que seguir ciertos cuidados y no exponerse al sol.

El tratamiento consiste en aplicar radiofrecuencia fraccionada con una profundidad en la piel de hasta 7 mm, por medio de unas agujas ultrafinas con recubrimiento en oro, es un cabezal de 24 micro agujas (pins) que de manera automática mete las agujas con cierta frecuencia en la zona requerida. En la punta de estas se genera la radiofrecuencia y así es como se logra estimular las diferentes capas de piel, generando calor. Morpheus 8 es tecnología de última generación.

En la entrevista al Dr. Cherizola tuve la oportunidad de ver muchas fotos del «antes y el después» de diversos pacientes en distintas zonas del cuerpo: rostro, cuello, brazos, cintura, caderas, derriere y los resultados son increíbles. Se trata de una excelente alternativa pues al estimular la producción de colágeno, el cuerpo vuelve a construir la tensión perdida en los tejidos. De esta forma, elimina la flacidez de rostro y cuerpo. La producción de colágeno y de la elastina sucede porque las microagujas causan un daño calculado a las capas profundas de la piel y despiertan a las células productoras del tan apreciado colágeno.

Para su aplicación se requiere de anestesia tópica, analgésicos sistémicos y existe la opción de sedación consciente, con lo que se logra la tranquilidad del paciente y resultados más adecuados y simétricos.

Morpheus 8 es un tratamiento recomendado a partir de los 30 años y requiere una valoración previa al tratamiento. El aplicador de micro agujas penetra hasta el tejido subdérmico, coagulando la grasa y tensando el tejido conectivo. No daña la dermis y crea un efecto uniforme en tono y apariencia, borrando muy bien las cicatrices de acné. Los cabezales de cada tratamientos son exclusivos de cada paciente, no se reutilizan

Es muy importante tener expectativas reales de los resultados y seguir al pie de la letra las recomendaciones post tratamiento para el mayor logro de objetivos sin crear falsas expectativas. “Sabemos que los resultados varían en cada paciente, por eso lo más importante es realizarse una valoración previa donde el médico explique todo lo que se puede lograr. Se deben seguir los cuidados y hábitos saludables que se recomiendan y así, en el caso de la flacidez lograr resultados duraderos y naturales”, indica el Doctor Cherizola.



Beneficios del Morpheus

Rejuvenecimiento facial, mejora flacidez y calidad de la piel

Es un tratamiento altamente efectivo y seguro

Es un procedimiento no quirúrgico, es decir, no quiere de ingreso hospitalario, solo una anestesia tópica y no produce ninguna cicatriz

No tiene riesgo de hiper pigmentación post-inflamatoria

Produce en la piel un efecto extremadamente uniforme

Resultados visibles desde la primera semana

Apto para cualquier fototipo de piel.

Los primeros resultados pueden verse durante los primeros días, y son completamente visibles a las 3 semanas. Las mejoras continúan hasta los 3 meses después del tratamiento.

De esta manera, dicha opción para combatir la flacidez corporal y obtener una piel más firme y joven es uno de los tratamientos disponibles en las clínicas del Doctor Cherizola, donde también se encuentran otras soluciones estéticas que seguro les van a encantar y sobre las que les a platicar uno por uno, como: Emtone para tratar la celulitis; radiofrecuencia ultrasónica, para eliminar grasa localizada; depilación IPL; hydrafacial, para obtener una limpieza profunda en el rostro; tratamientos de bioestimuladores de colágeno tipo 1; y aplicación de fibroblastos, entre otros.

Por lo pronto aproveché la entrevista para una valoración personalizada y quedé enamorada de varias posibilidades de tratamiento, el trato es muy profesional y cálido, pero además todas las personas que están en la clínica están capacitadas para resolver cualquier duda.

El Dr. Cherizola tiene dos clínicas que se ubican en Alfonso Esparza Oteo 144, consultorio 702, Guadalupe Inn, en CDMX y en Fray Nicolás de Zamora 7, Piso 1, El Pueblito, Corregidora en Querétaro. Pueden seguir su cuenta de IG para ver las opciones que ofrece: @clinica.cherizola.clavell y @dr.fernandocherizola

Si me ven con una carita rejuvenecida, con ese efecto sutil y elegante que la gente pregunta ¿qué te hiciste? pero no hay cirugía de por medio, pues ya saben de qué se trata… Así que habiendo valorado todas las bondades de Morpheus definitivamente gana el Sí, pero siempre siempre de la mano de un profesional para saber que tu salud está cuidada al máximo y que los resultados serán los específicos para ti.

Un abrazo,

Karla Lara