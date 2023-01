Ya hemos hablado de la energía femenina y las cualidades de cada una. ¿Cómo luce la energía masculina pero, en una mujer? ¿Cuáles son las aptitudes de esta energía?

Como ya sabemos, en todas las personas hay energía femenina y energía masculina y en lo ideal, deberían de estar niveladas y ser sanas. Pero sí hay mujeres que tienen la parte más de «salir a cazar el brontosaurio», independientes y más bien viven esos aspectos relacionados con «lo masculino».

Y mucha gente piensa: ¿se arreglan?

Aunque suene de manera brusca, es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Una mujer con energía masculina puede lucir «femenina»? Esto hablando del maquillaje, cabello y todos esos temas “propios de una mujer”.

La respuesta es sí. El lucir bien no es cualidad de un género o de energías, es más una cuestión de la persona. Puedes tener energía positiva clara, lucir al natural y tener, de igual manera esta vibra.

Cualidades de una mujer con energía masculina

Acá vemos a una mujer con fuerte, imponente, pero no seductora como la dark femenine, sino firme. Es una mujer que no se calla y hasta podría buscar venganza después. Ella te las cantará de manera muy clara y concisa sin andarse de rodeos. Los temas tabú no lo son para ella, da ideas, tiene iniciativa, su forma de ser atrapa a cualquiera.

Aptitudes lógicas

Esto no significa que no participen en el juego de la seducción. Tienen una gran ventaja y es que no se dejan seducir por cualquiera que le diga cosas bonitas porque sabe cómo piensa cada género. Abarcan bastante bien los puntos de vista de cada uno y es muy racional.

Muchas pueden conservar su feminidad en perfecto balance con sus energías masculinas y esto le hace muy atractiva para todo tipo de energía. Muchas personas buscan a quien no se ande por las ramas y hable de manera directa, es una energía infravalorada en las mujeres pero a su vez muy anhelada.

¿Conoces a una mujer con energía masculina?