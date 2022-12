El mundo de las apuestas suele estar integrado por una alta cantidad de varones, pero esto no quiere decir que las mujeres no busquen cómo entretenerse y probar suerte a través de aquellos juegos en los cuales el azar es el principal protagonista.

Pero te podría sorprender lo mucho que ha comenzado a crecer este mercado, por eso hoy queremos contarte acerca de las mujeres y las apuestas. Para que alcances a visualizar la magnitud y el alcance que tienen los juegos de casino y los deportes.

Las mujeres apuestan mucho, pero no en deportes

Tal como hemos comenzado mencionado más arriba, si se trata de apuestas los hombres llevan la ventaja frente a las mujeres. Pero la cantidad no solo es lo que llama profundamente la atención, también lo hacen los comportamientos que tiene cada género.

Si nos enfocamos al aumento exponencial que han tenido las damas durante el último tiempo en cuanto a las apuestas, la realidad es que han ido creciendo gracias a las plataformas en línea que entregan una facilidad y rapidez nunca antes vista.

Para poder analizar las apuestas conforme al género, la muestra se ofrece en el Reino Unido, donde han determinado que un tercio de la población son hombres apostando, en tanto las mujeres son solo un cuarto.

Y a pesar de que aún existan diferencias en cuanto a la cantidad, lo claro es que esta brecha poco a poco se ha acortando más, aunque las damas no son muy apasionadas de los deportes.

En otro estudio el cual fue realizado en Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que el 73% de los hombres apuesta en deportes y tan solo el 40% de las mujeres lo hacen en esta área.

Y si te preguntas cuáles son los juegos preferidos para ellas, la respuesta es el bingo, que por lo demás es considerado como el peor juego en cuanto al retorno.

Pero no todos los récords en apuestas se los llevan los hombres, porque a pesar de que quienes juegan dinero sean mayoritariamente hombres, en relación a quienes apuestan durante más tiempo el ganador es el público femenino.

En cuanto a las cantidades de dinero a apostar, los hombres se llevan otra vez la delantera, alcanzando los 94 euros promedio, mientras que las mujeres tan solo 67 euros. Pero atención con lo siguiente, porque se ha demostrado que las mujeres pierden menos dinero por año.

Lo que quiere decir que las estrategias de las damas no andan nada mal.

Aumenta el número de mujeres en las apuestas deportivas

Es una realidad que las mujeres no se inclinan mucho por las apuestas deportivas, pero esto no quiere decir que no les llame la atención. De hecho en este último tiempo ha ido incrementando el número de apuestas deportivas por parte de las mujeres.

Y si quieres saber qué tipo de deportes son los más atractivos para nosotras, se incluyen los más populares y de notoriedad tal cual sucede con los hombres. Por lo que, si nos trasladamos a los Estados Unidos, verás que las apuestas femeninas son en ligas como la NFL y NBA.

En tanto si nos trasladamos al Reino Unidos, las apuestas de las mujeres van más por el futbol.

Otro punto que destacan las damas en sus apuestas de deportes, es que prefieren más los deportes femeninos. Destinando gran parte de su dinero a eventos como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y otros como el Supertazón y torneos de futbol.

Queda claro que los números son el mejor mecanismo para establecer cantidades y poder hablar con fundamentos. Una muestra más de este panorama, es que en 2021 más de 4 millones de mujeres utilizaron aplicaciones de apuestas deportivas tan solo en Estados Unidos.

Por lo que, el rol de las mujeres ha aumentado en este sector en un 115%.

¿Quiénes pierden?

Como hemos comenzado mencionando, las mujeres no son muy apasionadas por las apuestas deportivas, a pesar que durante el último tiempo el porcentaje ha ido en gran aumento. Pero si se trata de juegos en línea relacionados a dinero, aparecen las «Damas americanas».

Este juego pertenece al amplio abanico de opciones que se encuentran en los casinos en línea, sitios de los preferidos por el público femenino. Digamos que se trata de una variante del ajedrez, tan popularizado con la serie de Netflix Gambito de Dama.

Por lo que hoy las mujeres disfrutan de las damas americanas en línea por la facilidad con la cual se puede jugar.

Ahora, es clave que puedas considerar que las americanas dentro de sus posibilidades, así como el ajedrez, cuentan con una versión denominada losing checkers la cual lo hace aún más atractivo.

Esta modalidad consiste en que conforme vas perdiendo piezas puedes volver a tomar una en tu turno. Tratándose de una experiencia muy interesante, ya que se gana perdiendo.

Si te causa curiosidad, puedes encontrar en distintos casinos en línea las llamadas damas perdidas. Siendo las estrategias más recomendadas para ganar:

Evitar quedarse en las esquinas.

No mover las piezas de forma solitaria.

No mover las piezas de la última fila.

No juegues a la defensiva.

No tengas miedo de sacrificar piezas.

Trata de bloquear el movimiento del oponente.

Ten más piezas en el tablero que el rival.

No te olvides de tu meta.

Ahora cuentas con la información completa relacionada a damas y apuestas, no solo comprendiendo cómo ha ido cambiando el mundo de las apuestas en relación al género.

Sino que también, saber que damas perdidas o damas americanas es una excelente alternativa para jugar en casinos en línea y poner a prueba tu suerte. ¿Listo para apostar?, ingresa a aplicacionesdeapuestas.com y encuentra el juego adecuado a tu perfil.