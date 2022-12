Natti Natasha es una de las cantantes más sexys que actualmente deslumbra en sus shows. En redes sociales, ella luce un look muy sensual y al parecer, es uno de sus favoritos: con corsé. Además de definir su silueta, al parecer, es cómodo y apto para ocasiones diferentes.

¿Qué beneficios tiene usar corsé?

Mejora tu postura.

Estiliza la figura.

Ayuda a disminuir tallas.

Tendrás un busto más prominente.

Ya entendemos porque Natti lo elige siempre.

Una liga entre sport y casual:

Natti Natasha nos demuestra que no hay una guía de moda para lucir un corset con unos jeans bastantes frescos. Puede ser motivo de inspiración para lograr ese look fabuloso, como una diva.

Algo más elegante:

En este post la cantante luce un look más formal y aunque el escote del corsé es evidente, el look completo no se ve para nada vulgar. Puedes usarlo con un pantalón de pinza, formando un conjunto con juegos a tonalidad, como el tono tierra que ella eligió.

Un look sensual:

En este post muestra otra faceta a las anteriores. Una mujer más sensual, que muestra y deja la imaginación a volar. Las mini faldas también pueden formar parte de tu plan para un look con corsé.

Para un día común:

Y finalmente, podemos armar un look similar a este. Un jean con un corsé sencillo para el diario. ¿Usarías algo por el estilo?

¿Qué podemos conseguir en México?

Corsé con mariposa, con patrón floral y con cordón sobre busto en $ 316 pesos.

Corsé de escote corazón y hombros descubiertos. Cierre con cremallera metálica en espalda en $ 699 pesos.