El negro siempre ha sido parte importante en mi guardarropa… de hecho, en algún punto un jefe me dijo que era «dark», ja, porque mi pelo daba tonalidades rojizas y siempre estaba vestida de negro. La verdad es que por mucho tiempo fue una manera de «disimular» los kilos de más y hacer mi figura más estética, pero también es un «color» que me encanta.

No hay manera de que me vea mal de negro, ja.

Y bueno, pasaron los años y si bien sí tengo algunos colores favoritos que he incorporado a mi clóset, el negro se ha quedado para siempre y lo disfruto un montón.

Pero, ¿cómo usar este tono cuando está haciendo tanto calor? ¿Seguimos pensando que es exclusivo para invierno?

¡NO!

De hecho, vemos a muchas personas que andan en el desierto con túnicas holgadas y oscuras y esto porque, se dice, el negro absorbe tanto el calor que dan los rayos solares como el que genera nuestro cuerpo, por lo que nos mantenemos frescas.

Aquí les voy a dar unos tips de cómo incorporar el negro en su outfit de primavera, si es que no se atreven a utilizarlo al 100.

El little black dress

Este no pasa nunca de moda y en primavera no es la excepción. Aquí les quiero compartir una foto mía, ja, como verán no soy modelo pero amo esta imagen porque no puede gritar más primavera y alegría.

Este vestido es de H&M de hace aaaaaños y es perfecto para esta temporada. A diferencia de ese espacio entre el invierno y la primavera en el que el sol quema un montón (y más si vistes de negro) ya entrada la primavera es un tono que, incluso, protege del calor, como les comenté arriba.

Hay muchos tipos de vestidos, por ejemplo, el strapless de la imagen principal puede ser un lindo jumper (no tengo claridad, ja), pero es perfecto para esta época. Este vestido halter es increíble para un coctel o para la foto en la playa y qué decir del elegante de un solo hombro.

Ok, quizá sigas pensando que no es lo tuyo, pero, ¿qué tal poniendo acentos negros en tu outfit primaveral?

Una prenda combinada

Por ejemplo, acá podrías usar una falda de mezclilla sin problema o unos shorts caqui.

Accesorios negros

Estas piezas son de esta temporada y muestran cómo incorporar el tono a nuestro guardarropa en «splashes».

Blanco y negro

Otra manera de incorporarlo en el look es combinarlo con el blanco, y bien, puedes utilizar el sombrero y las sandalias lisas.

Estas sandalias son muy de playa pero desde 2020 hemos aprendido que la comodidad se lleva a todos lados, así que, ¿por qué no usarlas en todos lados?

¿Qué dices? ¿Te animas? Yo seguiré usando ropa negra porque me hace sentir muy cómoda y me encantan las opciones que hay, ¿y tú?

