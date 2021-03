Al finalizar todas nosotras nos sentimos cansadas, agotadas y agitadas, es como un cansancio perpetuo e infinito. Hoy te mencionaremos algunos pasos para lucir fresca y «descansada a pesar de…»

Para nadie es un secreto que desde hace un año nuestra vida ha cambiado y el estrés se ha apoderado de todas las vidas a nivel mundial pero intentando algunos pasos podemos acabar con esa pesadez.

‘Muchos de nosotros sufrimos de un aumento de los niveles de estrés y ansiedad, lo que significa que no solo nos sentimos mentalmente cansados, sino que los niveles de estrés crónico están afectando los patrones de sueño, lo que genera cansancio físico y afecta la hormona del estrés, el cortisol, agravando cualquier afección cutánea preexistente,’ dice el Dr. Anjali Mahto, dermatólogo consultor de Skin55 en Londres.

Por otro lado, Noella Gabriel, cofundadora y presidenta global de Elemis afirma que ‘nuestra piel se enfrenta a factores estresantes externos todos los días, un hecho que luego se ve agravado por nuestro propio estrés emocional.’

¿Qué podemos hacer para resolver esto?

Apariencia menos cansada: 5 pasos que debes probar

𝒟𝓊𝑒𝓇𝓂𝑒 𝓁𝒶𝓈 𝒽𝑜𝓇𝒶𝓈 𝓃𝑒𝒸𝑒𝓈𝒶𝓇𝒾𝒶𝓈

Para lucir menos cansada, debes dormir al menos 7 horas diarias. Por ejemplo, cuando ya sean las 9 de la noche, trata de que todo esté listo en casa y prepara tu cuerpo y mente para un descanso reparador.

Si notas que no concilias el sueño y los pensamientos no te dejan, puedes probar con algo natural.

‘La melatonina ayuda a equilibrar el ritmo circadiano y a contrarrestar la inflamación y el estrés oxidativo, que son factores clave en el envejecimiento. Si este proceso se ve afectado por problemas de sueño, ansiedad o estrés, el cuerpo produce cortisol, que a su vez evita que la piel produzca ácido hialurónico, su hidratante natural’, señaló Noella Gabriel.

𝐻𝒾𝒹𝓇𝒶𝓉𝒶 𝓁𝒶 𝓏𝑜𝓃𝒶 𝒹𝑒 𝓁𝑜𝓈 𝑜𝒿𝑜𝓈

Según el Dr. Mahto, la hidratación es clave para lucir más vivaz. ‘Asegurarse de que el área de los ojos esté bien hidratada y usar una buena crema hidratante para los ojos con cafeína o péptidos puede mejorar temporalmente la apariencia de las líneas finas al suavizar la superficie de la piel. Además, los productos que contienen vitaminas A y C pueden ayudar a aclarar las ojeras hasta cierto punto.’

Partiendo de este punto, podemos preparar una manzanilla, dejarla enfriar en el refrigerador y colocarla en nuestros ojos por al menos 10 minutos todas las noches. Esto desinflama y revive la piel del contorno de nuestros ojos.

𝐿𝒾𝓂𝓅𝒾𝒶 𝓉𝓊 𝓇𝑜𝓈𝓉𝓇𝑜 «𝓈𝒾𝑒𝓂𝓅𝓇𝑒»

Con este confinamiento, poco salimos de casa y el error más común es pensar que a pesar de no maquillarnos o no salir, no hay necesidad de hacer nuestra limpieza de rostro.

Recordemos que la piel del rostro es una de las mas vulnerables y para evitar su deterioro, es necesario quitar la suciedad, la grasa natural y la piel muerta.

𝒞𝑜𝓃𝓉𝓇𝒶𝓇𝓇𝑒𝓈𝓉𝒶 𝓁𝒶 𝑜𝓅𝒶𝒸𝒾𝒹𝒶𝒹

‘El uso de exfoliantes químicos suaves puede ayudar a eliminar la capa superior de células muertas de la piel y revelar un tono y una tez de piel más brillantes’, dice el Dr. Mahto.

La mayoría de las veces, la piel seca nos hace ver más cansada y hasta envejecidas, por esta razón, el experto te recomienda usar exfoliantes para recuperar la sedosidad de la piel.

𝑅𝑒𝓈𝓅𝒾𝓇𝒶 𝓅𝓇𝑜𝒻𝓊𝓃𝒹𝑜

‘Soy una gran fanática de la respiración profunda para ayudar a relajar y suavizar la piel y debido a que muchas de nosotras pasamos nuestros días encorvados sobre un escritorio, trabajando a todas horas, nuestra respiración es bastante superficial. Respirar, realmente respirar, es clave para que nuestros cuerpos funcionen correctamente,» puntualiza la experta.

En Kena, apostamos siempre por el método de respiración, es una medicina que calma la mente, el cuerpo y el alma.